Otro dolor de cabeza para Boca: Cristian Lema rechazó rescindir su contrato

La idea inicial del defensor era marcharse en buenos términos y cambiar de aires. Sin embargo, no tiene ninguna oferta formal y, con el libro de pases cerrado, decidió no aceptar la propuesta del Consejo de Fútbol.

Cristian Lema. Foto: NA

Boca entró en la órbita de las malas noticias. Luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene un nuevo conflicto en puerta: Cristian Lema rechazó rescindir su contrato con el club.

La idea inicial del defensor de 35 años, que no juega oficialmente desde el 27 de octubre de 2024 (empate 1-1), cuando todavía dirigía Fernando Gago, era marcharse en buenos términos y cambiar de aires. Sin embargo, el futbolista no tiene ninguna oferta formal y, con el libro de pases cerrado, decidió no aceptar la propuesta del Consejo de Fútbol.

Cristian Lema, Boca vs Riestra. Foto: @BocaJrsOficial

Las charlas con la dirigencia se venían dando hace semanas. Incluso, Lema estaba dispuesto a resignar parte del sueldo que debía cobrar hasta fin de año con tal de irse libre y poder sumar minutos. Pero el “Xeneize” rechazó a inicios de julio la primera propuesta de desvinculación, ya que querían que ingrese dinero por una transferencia.

Ahora, el ex Lanús se niega a finalizar de forma anticipada su vínculo contractual, que vence en diciembre. De todas maneras, fuentes del club aseguran que continuarán las negociaciones entre ambas las partes en los próximos días para que se marche con el pase en su poder al igual que Esteban Rolón.

Cristian Lema; Superclásico. Foto: NA

Los posibles destinos de Cristian Lema

El defensor central había sido sondeado por Belgrano y Peñarol, equipos en los que ya tiene historia, pero no tuvo ninguna propuesta firme sobre la mesa.

A eso se le añade su larga inactividad, ya que no volvió a pisar La Bombonera desde su lesión ligamentaria en su tobillo izquierdo ante Riestra y solo fue al banco de suplentes en algunas ocasiones bajo la dirección técnica de Gago.