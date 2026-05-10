El Xeneize quedó afuera del Torneo Apertura 2026. Foto: Noticias Argentinas

Boca Juniors sumó un nuevo y doloroso capítulo a su presente irregular. Este sábado 9 de mayo, el Xeneize quedó eliminado de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 tras caer 3 a 2 ante Huracán. El Globo, que terminó el encuentro con nueve jugadores, aprovechó las falencias defensivas de un Boca que nunca encontró el rumbo futbolístico y que ahora llega golpeado al compromiso clave por la Copa Libertadores frente a Cruzeiro.

El partido comenzó de la peor manera para los dirigidos por Claudio Úbeda. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, una desatención entre Milton Delgado y el arquero Leandro Brey en la salida le dejó el balón servido a Gil, quien no perdonó y puso el 1-0 para el local. El golpe fue letal para el esquema de Boca, que se mostró inconexo y sin ideas para romper el bloque defensivo del Globo.

En el complemento, la esperanza pareció renacer con el empate parcial de Milton Giménez. La jugada estuvo cargada de polémica por una supuesta mano del delantero, pero tras la revisión del VAR, el gol fue convalidado. Sin embargo, la paridad fue un espejismo: la fragilidad defensiva volvió a escena cuando Di Lollo cometió dos penales distintos. uno por infracción a Juan Bisanz y el otro por una mano adentro del área. Oscar Romero no falló desde los doce pasos en ninguna de las dos ocasiones, estirando la ventaja para Huracán y sentenciando, de hecho, el trámite del juego.

Pese a que Huracán sufrió las expulsiones de Ramírez (por una dura entrada a Aranda) y de Pereyra (doble amarilla por exceso de protesta), Boca no supo capitalizar la superioridad numérica que tuvo durante casi 20 minutos. Recién cerca del final del tiempo suplementario, Ángel Romero conectó de cabeza un centro preciso de Lautaro Blanco para descontar y poner el 3-2 definitivo. El empuje final no bastó para revertir una actuación colectiva muy pobre que lo dejó fuera del certamen local de forma prematura.

El Xeneize quedó eliminado del Torneo Apertura 2026. Foto: Noticias Argentinas

La mirada de Boca puesta en la Copa Libertadores y el cruce con Cruzeiro

La derrota en La Bombonera profundizó la crisis de resultados de cara al plano internacional. Boca deberá cambiar el chip rápidamente: el próximo 19 de mayo enfrentará a Cruzeiro por la Copa Libertadores. El equipo viene de dos caídas consecutivas en el certamen continental -ante el propio Cruzeiro en Brasil y frente a Barcelona en Guayaquil-, por lo que una nueva derrota podría comprometer seriamente su futuro en la competencia más importante de América.