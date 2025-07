Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Tras la polémica con Russo, la bandera en agradecimiento a Merentiel que apareció en Boca Predio: “Los hinchas de Boca te amamos”

Luego de la salida del delantero uruguayo en el entretiempo de Boca-Huracán, una muestra de apoyo por parte de los hinchas.

Miguel Merentiel fue respaldado por los hinchas de Boca. Foto: NA.

La derrota contra Huracán terminó de poner el presente presente de Boca Juniors patas para arriba. No solo porque alcanzó la peor racha de su historia, con 11 partidos sin ganar, sino también por la polémica a partir del cambio Giménez por Merentiel en el entretiempo.

Es que, si bien Miguel Ángel Russo dijo que la falta de claridad en la sustitución fue a causa de un “problema de papelerío”, todo parece indicar que hubo una discusión entre el técnico y el jugador en el vestuario. A partir de eso, una bandera apoyando a Merentiel en Boca Predio.

La bandera en apoyo a Miguel Merentiel. Foto: X @PlanetaBoca

El delantero uruguayo recibió una muestra de cariño por parte de los hinchas en la previa del regreso del equipo a los entrenamientos de cara al duelo contra Racing. En la bandera, no solo destacaron la capacidad goleadora del ex Defensa y Justicia, sino que también elogiaron su rendimiento dentro del campo de juego con la camiseta del Xeneize.

“Miguel, gracias por dejar la vida por estos colores! Los hinchas de Boca te amamos…” dice la bandera que está firmada por “Romancito” y su familia. Cabe destacar que la misma se realizó luego del gol de Merentiel al Bayern Múnich, pero recién post duelo contra Huracán se la llevaron al uruguayo.

Miguel Merentiel y un cambio que deja tela para cortar

El diálogo de Russo con Juvenal Rodríguez por el cambio de Merentiel deja entrever que no era una sustitución común y corriente: “¿Qué querés hacer con Merentiel?”, inicia Juvenal en la charla. Miguel Russo no duda y responde: “Nada, afuera”. Su ayudante la replica: “¿Afuera?” y el DT replica: “Afuera, dale, hace el cambio. ¡Hacé el cambio!”.

Luego de esa situación, el cuarto árbitro levanta el cartel y se produce el ingreso de Milton Giménez, quien sale y se va directamente al vestuario fue Miguel Merentiel, probablemente el delantero más peligroso de Boca en lo que va de este 2025.

Además, ocurrió otro hecho particular luego de su cambio por Milton Giménez, debido a que el futbolista se fue directo al vestuario, y allí le pegó una patada a la puerta, por lo que rompió un vidrio. La dirigencia de Boca se hizo cargo de los arreglos y pidieron disculpas a sus pares de Huracán.

“Hubo un problema de papeles en el banco, nada más. Lo hablamos en el vestuario. No le den mucha importancia porque no tiene sentido, es algo de papelerío más que otra cosa. Se hace un mundo el cual no existió”, fueron los dichos del entrenador del Xeneize al ser consultado por la salida del uruguayo.