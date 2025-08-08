Cambio de planes para la Selección Argentina: se canceló la gira por China en octubre y ya tiene nuevo destino y rival

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán dos amistosos y ya se confirmó uno de los rivales de la Albiceleste.

Selección Argentina. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

La Selección Argentina tuvo un cambio en sus planes. La Albiceleste tenía pactada una gira para octubre en China, donde debía disputar dos amistosos. Sin embargo, esto cambió, por lo que tiene nuevo destino y ya conoce a uno de sus rivales.

Finalmente, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán a Estados Unidos en la fecha FIFA de octubre. Esto parece ideal para Lionel Messi, y ahora Rodrigo De Paul, que no tendrá que trasladarse a otro país desde su actividad en el Inter Miami.

Lionel Messi y Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Foto: Reuters/Pablo Sanhueza

La Selección Argentina jugará un amistoso ante México

La Selección Argentina enfrentará a México en uno de los dos partidos amistosos, mientras aguarda conocer a su otro rival. El encuentro ante el conjunto azteca se dará en el Soldier Field de Chicago, entre el miércoles 8 y martes 14 de octubre.

Un antecedente cercano de la Albiceleste en dicho estadio se dio durante la Copa América, cuando jugó los cuartos de final ante Ecuador, partido que ganó a través de los penales.

La última vez que Argentina y México se vieron las caras fue en un tenso encuentro en el Mundial de Qatar 2022, dentro de la fase de grupos. Los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron por dos a cero, con tantos de Lionel Messi y Enzo Fernández en el Lusail Stadium.

Lionel Messi, Argentina vs México, Mundial Qatar. Foto: REUTERS

Con respecto al otro partido de la gira en Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) todavía sigue en gestiones para dar con un nuevo rival. La sede elegida sería el MetLife Stadium, donde se jugó el encuentro ante Chile por su grupo de la Copa América 2024. Además, allí se disputará la final del Mundial 2026, por lo que resulta el escenario tan anhelado por la Albiceleste.

Cabe recordar que hay otros compromisos para la Selección Argentina antes de realizar la gira en octubre. Las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas se jugarán en los primeros días de septiembre, donde buscarán cerrar de buena manera el certamen con partidos ante Venezuela de local y Ecuador de visitante.