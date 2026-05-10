Nahuel Molina en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Selección Argentina sumó un nuevo dolor de cabeza: el lateral derecho Nahuel Molina se desgarró luego de la derrota de Atlético de Madrid por 1-0 ante Celta de Vigo este sábado y generó preocupación de cara al debut frente a Argelia en el Mundial 2026, pactado para el 16 de junio.

Por el momento, no trascendieron detalles de la zona en la que el futbolista de 28 años sufrió la lesión. Lo que sí se supo es que Molina tuvo un problema muscular durante la media hora de juego que disputó el sábado por La Liga.

Pese a las alertas que supone la afección del lateral titular, desde la Selección Argentina confirmaron que el surgido en Boca sufrió un desgarro grado 1, por lo que tendrá 21 días de recuperación.

De esta manera, el lateral derecho llegaría en condiciones al estreno de la “Albiceleste” en el Grupo J del Mundial 2026, aunque restará que Lionel Scaloni decida o no mandarlo a la cancha en el debut, ya que llegaría con poco ritmo futbolístico.

Nahuel Molina en la Selección Argentina. Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

Si bien hay tiempo hasta el 30 de mayo para oficializarla, cabe recordar que Scaloni dijo en la última fecha FIFA que tiene “bastante clara” la lista de los convocados para la próxima Copa del Mundo.

La lesión de Molina se suma a las de Cristian Cuti Romero y Nicolás González. El cuerpo técnico de la Selección espera que todos lleguen óptimos físicamente, aunque la situación que no deja de preocupar puertas adentro.

Sonríe Scaloni: Nicolás Otamendi podrá jugar en el debut del Mundial

Quien sí estará en el debut mundialista es Nicolás Otamendi. La confirmación de su participación llega luego del pedido formal de la AFA a la FIFA, que había sancionado al defensor tras ser expulsado ante Ecuador la última fecha de las Eliminatorias.

Gracias a esta decisión, la Selección podrá contar lo que considera una pieza clave para la primera fecha del Grupo J ante Argelia, el 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en Kansas City.

La presencia de Otamendi también representa alivio para Scaloni, quien tendrá otra alternativa en la zaga central, mientras espera por la recuperación del Cuti Romero.

La amnistía aplicada por el ente madre del fútbol tiene como objetivo que todas las selecciones que forman parte del Mundial 2026 puedan tener su plantel al completo y, de esta manera, demostrar su máximo nivel durante el torneo.

Cuándo juega la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, competirán en el Grupo J del Mundial 2026. Se enfrentará a Argelia en el estreno, mientras que en la segunda fecha se cruzará con Austria, el lunes 22 de junio a las 14, y cerrará ante Jordania el sábado 27 a las 23.