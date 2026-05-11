Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026:

Lionel Scaloni definió la prelista para el Mundial 2026. Foto: NA

A un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la prelista de futbolistas elegidos por Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina preliminar cuenta con 55 jugadores, de los cuales saldrán los 26 convocados definitivos que participarán del máximo certamen internacional. Entre los nombres aparecen figuras consolidadas del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, jóvenes promesas del fútbol argentino y algunas sorpresas que nunca habían sido citadas oficialmente por el entrenador.

Lionel Scaloni definió la prelista para el Mundial 2026. Foto: @Argentina

River y Boca aportan varios nombres a la prelista

Dentro de la convocatoria preliminar se destacan varios futbolistas del fútbol argentino, especialmente de River Plate y Boca Juniors.

El conjunto de Núñez aporta seis jugadores: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno.

Por el lado del Xeneize aparecen Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Además, también fueron incluidos otros futbolistas del ámbito local como Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, ambos de Racing Club.

Entrenamiento de la Selección argentina. Foto: REUTERS

Los 55 jugadores de la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Emiliano Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Juan Musso – Atlético de Madrid

Walter Benítez – Crystal Palace FC

Facundo Cambeses – Racing Club

Santiago Beltrán – River Plate

Agustín Giay – Palmeiras

Gonzalo Montiel – River Plate

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta – River Plate

Marcos Senesi – Bournemouth

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás Otamendi – Benfica

Germán Pezzella – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

Zaid Romero – Getafe CF

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Marcos Acuña – River Plate

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Gabriel Rojas – Racing Club

Máximo Perrone – Como 1907

Leandro Paredes – Boca Juniors

Guido Rodríguez – Valencia CF

Aníbal Moreno – River Plate

Milton Delgado – Boca Juniors

Alan Varela – FC Porto

Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Giovani Lo Celso – Real Betis

Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

Emiliano Buendía – Aston Villa

Valentín Barco – Racing de Estrasburgo

Lionel Messi – Inter Miami

Nicolás Paz – Como 1907

Franco Mastantuono – Real Madrid

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Tomás Aranda – Boca Juniors

Nicolás González – Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho – Chelsea

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Matías Soulé – AS Roma

Claudio Echeverri – Girona FC

Gianluca Prestianni – Benfica

Santiago Castro – Bologna FC

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino – Parma Calcio

Las sorpresas de Scaloni en la lista preliminar

Entre las principales novedades aparecen futbolistas que todavía no habían sido convocados oficialmente por Scaloni para amistosos o competencias oficiales.

Uno de ellos es Nicolás Capaldo, surgido en Boca y actualmente en el Hamburgo SV de Alemania. También figuran Zaid Romero, defensor del Getafe CF, y Mateo Pellegrino, delantero del Parma Calcio italiano.

La lista también refleja la renovación generacional que impulsa el cuerpo técnico, con nombres jóvenes como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Alejandro Garnacho y Valentín Barco.