Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: qué jugadores de River y Boca fueron convocados
La lista preliminar incluye a 55 futbolistas y mezcla a los campeones del mundo en Qatar 2022 con jóvenes promesas del fútbol argentino y europeo que buscan un lugar en la nómina definitiva. Todos los detalles.
A un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la prelista de futbolistas elegidos por Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La nómina preliminar cuenta con 55 jugadores, de los cuales saldrán los 26 convocados definitivos que participarán del máximo certamen internacional. Entre los nombres aparecen figuras consolidadas del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, jóvenes promesas del fútbol argentino y algunas sorpresas que nunca habían sido citadas oficialmente por el entrenador.
River y Boca aportan varios nombres a la prelista
Dentro de la convocatoria preliminar se destacan varios futbolistas del fútbol argentino, especialmente de River Plate y Boca Juniors.
El conjunto de Núñez aporta seis jugadores: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno.
Por el lado del Xeneize aparecen Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.
Además, también fueron incluidos otros futbolistas del ámbito local como Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, ambos de Racing Club.
Los 55 jugadores de la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
- Máximo Perrone – Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing de Estrasburgo
- Lionel Messi – Inter Miami
- Nicolás Paz – Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona FC
- Gianluca Prestianni – Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
Las sorpresas de Scaloni en la lista preliminar
Entre las principales novedades aparecen futbolistas que todavía no habían sido convocados oficialmente por Scaloni para amistosos o competencias oficiales.
Uno de ellos es Nicolás Capaldo, surgido en Boca y actualmente en el Hamburgo SV de Alemania. También figuran Zaid Romero, defensor del Getafe CF, y Mateo Pellegrino, delantero del Parma Calcio italiano.
La lista también refleja la renovación generacional que impulsa el cuerpo técnico, con nombres jóvenes como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Alejandro Garnacho y Valentín Barco.