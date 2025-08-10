Argentina vs. México: cuándo se jugaría el partido amistoso y quién sería el segundo rival de la Selección

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos, donde se medirá ante el combinado azteca en el Soldier Field de Chicago, después del recordado triunfo en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El festejo de la Selección Argentina ante México.

A principios de octubre, la Selección Argentina realizará una gira por Estados Unidos y enfrentará a su par de México, un rival con el que no juega desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Con el boleto asegurado para la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, la ‘Albiceleste’ empieza a diagramar la preparación para dicho torneo tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas que tendrán lugar el 13 de septiembre.

La Selección Argentina empató 1 a 1 ante Colombia en el Monumental. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

Por ello, en la siguiente fecha FIFA a la culminación de las clasificatorias al Mundial, Argentina hará una gira por Estados Unidos entre el miércoles 8 y martes 14 de octubre donde enfrentará a México en el Soldier Field de Chicago.

Con la rivalidad creciente entre ambas selecciones, será un partido caliente que no se disputa desde la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022, donde los de Lionel Scaloni ganaron 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

La Selección Argentina venció 2 a 0 a México en Qatar 2022. Foto: Reuters.

Para completar la gira en suelo estadounidense, se iniciaron gestiones para organizar otro encuentro amistoso el cual tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lugar donde se disputó la final del Mundial de Clubes y donde se jugará la final de la Copa del Mundo 2026.

El posible rival sería Corea del Sur, tras el desembarco de su capitán y figura, Heung-min Son, en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS), después de brillar diez temporadas en la Premier League con Tottenham Hotspur.

La llegada de Son Heung-Min a Estados Unidos podría ser clave para un amistoso ante Corea del Sur. Foto: Foto: Reuters.

La Argentina cerrará el año con la quinta y última fecha FIFA, programada en noviembre. Allí, aunque tampoco es oficial, irá a África a jugar contra Angola y, luego, al estadio Lusail de Qatar, donde levantó su última Copa del Mundo, para medirse frente a Estados Unidos.

