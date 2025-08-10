Violencia y muerte en Uruguay: un policía hincha de Peñarol asesinó a dos fanáticos de Nacional tras el clásico

El indignante hecho ocurrió en el Departamento de Canelones, donde tres simpatizantes del ‘Bolso’ intentaron llevarse las banderas de un grupo de hinchas del ‘Carbonero’, luego de la derrota 3 a 0 en el estadio Campeón del Siglo.

Tragedia en el fútbol uruguayo tras el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: NA.

En Uruguay, un policía hincha de Peñarol asesinó a dos fanáticos de Nacional después del clásico que se disputó este sábado en el estadio Campeón del Siglo, donde el ‘Carbonero’ goleó 3 a 0 al ‘Bolso’.

Peñarol se impuso a Nacional en condición de local sin la presencia de ambas parcialidades. Sin embargo, esto no impidió que se de otro lamentable y trágico suceso en el marco de esta histórica rivalidad.

Es que, en la localidad de Toledo en el Departamento de Canelones, un grupo de hinchas de Peñarol se reunió en una casa a ver el partido y colocaron banderas del ‘Carbonero’ en los exteriores del hogar.

Peñarol goleó 3 a 0 a Nacional en el clásico de Uruguay. Foto: EFE (Gastón Britos)

Una vez finalizado el partido, tres hinchas de Nacional intentaron llevarse las banderas de su clásico rival y, luego de ello, se produjo una discusión que subió de tono.

Entre los hinchas de Peñarol se encontraba un policía de 24 años, quien estaba fuera de servicio y usó su arma reglamentaria para abrir fuego hacia los hinchas del ‘Bolso’.

Según el parte policial, “una vez finalizado el encuentro, llegan 2 motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, razón por la que el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos. El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas”.

Peñarol se quedó con el clásico del Torneo Clausura 2025. Foto: EFE (Gastón Britos)

Lo cierto es que una de las primeras pericias señaló que, al menos una de las dos víctimas, habría recibido un disparo del arma del policía.

Por el momento continúan los procedimientos judiciales y policiales, con la perspectiva de indagar tanto la actuación del funcionario como la posible participación de otros implicados.

La actualidad de Peñarol y Nacional

Con goles de Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo, el equipo dirigido por Diego Aguirre quebró una racha de diez clásicos sin triunfos en los 90 minutos, se mantuvo líder del Clausura, y redujo a tres puntos la diferencia con Nacional en la tabla anual.

Por su parte, el conjunto dirigido por Pablo Peirano, quien quedó en la cuerda floja tras la goleada en el clásico, sumó su primera derrota tras haber comenzado con el pie derecho en la primera fecha, después de golear 5 a 2 a Torque, con un hat-trick de Nicolás López.