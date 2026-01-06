Boca Juniors jugará dos amistosos ante Millonarios y Nacional: los días y las sedes de los partidos

El amistoso contra el equipo colombiano incluirá un homenaje a Miguel Ángel Russo, el técnico argentino que dirigió a los dos clubes y que murió el pasado 8 de octubre, mientras se desempeña como entrenador del “Xeneize”.

Boca Juniors jugará dos amistosos en su pretemporada. Foto: X @BocaJrsOficial

De cara al inicio de la próxima temporada, Boca Juniors disputará dos partidos amistosos ante Millonarios (Colombia) y Nacional (Uruguay), el miércoles 14 y domingo 18 de enero, respectivamente.

El encuentro entre el “Xeneize” y Millonarios, que se disputará en La Bombonera, incluirá un homenaje al fallecido técnico Miguel Ángel Russo, quien murió el pasado 8 de octubre mientras ocupaba el banquillo azul y oro.

Boca jugará la Copa Miguel Ángel Russo contra Millonarios. Foto: Instagram @bocajrs

Russo fue entrenador de Millonarios entre principios de 2017 y fines de 2018, período en el que logró dos títulos, mientras que dirigió a Boca durante 129 encuentros en tres etapas (2007, 2020-2021 y 2025) y obtuvo tres títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores.

Por su parte, el partido amistoso contra Nacional de Montevideo, que se jugará el domingo 18 de enero, se llevará a cabo en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

Ander Herrera renovó su contrato con Boca Juniors

El mediocampista español Ander Herrera firmó un nuevo contrato hasta fin de año, tras haber informado la semana pasada al presidente del club, Juan Román Riquelme, su voluntad de continuar un año más en la institución.

El nuevo contrato del español implica una reducción salarial pero, según explicaron a ‘EFE’ desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.

Durante su primer año en Boca, el mediocampista de 36 años solo jugó 17 partidos producto de numerosas lesiones, incluyendo una en junio que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre.

Ander Herrera renovó su contrato con Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Además de Herrera, el experimentado arquero Javier García también extendió su vínculo con el club y el lateral izquierdo Lautaro Blanco acordó una extensión de su contrato con un aumento salarial, mientras que el joven mediocampista Milton Delgado y el portero Leandro Brey acordaron una mejora en las condiciones de sus respectivos contratos, que se extienden hasta 2029.

Boca, que todavía no hizo ninguna incorporación, comenzó los entrenamientos el pasado viernes con la mira puesta en una temporada 2026 que tendrá un calendario muy exigente con cuatro competencias, entre las que destaca la Libertadores.

El domingo 25 de enero, el “Xeneize” debutará en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra, mientras que comenzará su participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, sin fecha definida.