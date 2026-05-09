Cómo se prepara la “escalopa” charrúa y qué la hace distinta de la argentina Foto: Instagram @uruguaymeats

Si pensabas que la milanesa era “una sola y la misma” a ambos lados del Río de la Plata, te aviso algo: Uruguay y Argentina comparten el amor por el empanado dorado, pero cada país tiene sus manías, tamaños, nombres y rituales. Y ahí está lo divertido: en Montevideo te pueden hablar de “escalopa” y en Buenos Aires te van a discutir el corte “ideal” como si se jugara una final.

La base, claro, es la misma: un filete (carne vacuna, pollo, etc.) rebozado/empanado y cocinado frito o al horno. Pero la identidad aparece en los detalles: el grosor, el tipo de pan rallado, el armado “al pan”, y el modo en que se vuelve protagonista de bodegones, bares y casas.

Qué es la milanesa uruguaya (y por qué muchos le dicen “escalopa”)

En Uruguay, además del concepto general de milanesa, circula fuerte la idea de “escalopa” como una versión asociada a chuleta/ternera con hueso empanada (una presentación menos común en Argentina en el día a día). No es una regla fija en todas las casas, pero sí un rasgo muy mencionado cuando se habla de “milanesa a la uruguaya”.

Milanesa uruguaya Foto: Instagram @milanesas_uruguaynoma_ccp

¿La lógica? El hueso y la pieza tipo chuleta aportan más sabor y una textura distinta, sobre todo si se cocina con buena fritura y reposo correcto para que el empanado no se despegue.

Receta de milanesa uruguaya paso a paso

Ingredientes

4 bifes finos de carne (nalga/cuadril/peceto) o 2 chuletas con hueso estilo “escalopa”

2–4 huevos Harina Pan rallado (ideal si es de pan procesado para más textura)

Sal y pimienta

Aceite para freír (o versión al horno)

Preparación

Aplaná/ablandá la carne: golpeá suavemente con mazo para emparejar grosor y mejorar terneza. Armá la estación de empanado: harina en un plato, huevo batido en otro, pan rallado en el tercero. Empaná en orden: harina → huevo → pan rallado, presionando para que se adhiera bien. El truco pro para que no se despegue: llevá las milanesas a la heladera 1 hora antes de freír. Este paso ayuda a fijar la “corteza”. Fritura perfecta: aceite caliente (referencia frecuente: ~180°C) y cocción breve hasta dorar; luego escurrí en papel absorbente. Alternativa al horno: rociá con aceite y horneá hasta dorar, dando vuelta a mitad de cocción (queda más liviana, menos “bodegonera”).

Paso a Paso

Aplaná/ablandá la carne: golpeá suavemente con mazo para emparejar grosor y mejorar terneza. Armá la estación de empanado: harina en un plato, huevo batido en otro, pan rallado en el tercero. Empaná en orden: harina → huevo → pan rallado, presionando para que se adhiera bien. El truco pro para que no se despegue: llevá las milanesas a la heladera 1 hora antes de freír. Este paso ayuda a fijar la “corteza”. Fritura perfecta: aceite caliente (referencia frecuente: ~180°C) y cocción breve hasta dorar; luego escurrí en papel absorbente. Alternativa al horno: rociá con aceite y horneá hasta dorar, dando vuelta a mitad de cocción (queda más liviana, menos “bodegonera”).

Tip charrúa: si vas por la versión “escalopa” con hueso, hacé pequeños cortes en los bordes para que no se arquee al cocinarse y quede pareja.

Las diferencias con la milanesa argentina

1) Corte y formato: del filete finito al “tamaño para compartir”

En Argentina suelen dominar cortes como nalga, peceto, cuadrada, bola de lomo, cuadril, bien finitos y grandes; Uruguay comparte varios de esos cortes, pero convive más la idea de chuleta empanada / escalopa según zona y tradición.

2) “Al pan” vs “refuerzo” (y el famoso “en dos panes”)

En ambos países existe el sándwich de milanesa, pero en Uruguay es muy común nombrarlo como “milanesa al pan” o “refuerzo de milanesa”. Y hay un clásico de bar: la milanesa en dos panes, porque la mila es tan grande que un solo pan no alcanza.

Vecinas, pero diferentes Foto: Fuente Uruguaya

3) La napolitana: compartida, pero con origen porteño

La milanesa a la napolitana (con salsa de tomate, jamón y queso gratinado) es amada en Uruguay y Argentina. Pero varias fuentes coinciden en que no viene de Nápoles, sino que se popularizó como creación rioplatense vinculada a Buenos Aires y a un restaurante llamado “Nápoli” en el siglo XX (con relatos que varían en detalles).

Cómo servirla “a la uruguaya” (ideas que suben el antojo)