Vecinas, pero diferentes: el detalle culinario que separa a la milanesa uruguaya de la argentina
Milanesa uruguaya paso a paso: el truco para que no se despegue el empanado, versión ‘escalopa’ y diferencias reales con la milanesa argentina
Si pensabas que la milanesa era “una sola y la misma” a ambos lados del Río de la Plata, te aviso algo: Uruguay y Argentina comparten el amor por el empanado dorado, pero cada país tiene sus manías, tamaños, nombres y rituales. Y ahí está lo divertido: en Montevideo te pueden hablar de “escalopa” y en Buenos Aires te van a discutir el corte “ideal” como si se jugara una final.
La base, claro, es la misma: un filete (carne vacuna, pollo, etc.) rebozado/empanado y cocinado frito o al horno. Pero la identidad aparece en los detalles: el grosor, el tipo de pan rallado, el armado “al pan”, y el modo en que se vuelve protagonista de bodegones, bares y casas.
Qué es la milanesa uruguaya (y por qué muchos le dicen “escalopa”)
En Uruguay, además del concepto general de milanesa, circula fuerte la idea de “escalopa” como una versión asociada a chuleta/ternera con hueso empanada (una presentación menos común en Argentina en el día a día). No es una regla fija en todas las casas, pero sí un rasgo muy mencionado cuando se habla de “milanesa a la uruguaya”.
¿La lógica? El hueso y la pieza tipo chuleta aportan más sabor y una textura distinta, sobre todo si se cocina con buena fritura y reposo correcto para que el empanado no se despegue.
Receta de milanesa uruguaya paso a paso
Ingredientes
- 4 bifes finos de carne (nalga/cuadril/peceto) o 2 chuletas con hueso estilo “escalopa”
- 2–4 huevos Harina Pan rallado (ideal si es de pan procesado para más textura)
- Sal y pimienta
- Aceite para freír (o versión al horno)
Preparación
- Aplaná/ablandá la carne: golpeá suavemente con mazo para emparejar grosor y mejorar terneza.
- Armá la estación de empanado: harina en un plato, huevo batido en otro, pan rallado en el tercero.
- Empaná en orden: harina → huevo → pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
- El truco pro para que no se despegue: llevá las milanesas a la heladera 1 hora antes de freír. Este paso ayuda a fijar la “corteza”.
- Fritura perfecta: aceite caliente (referencia frecuente: ~180°C) y cocción breve hasta dorar; luego escurrí en papel absorbente.
- Alternativa al horno: rociá con aceite y horneá hasta dorar, dando vuelta a mitad de cocción (queda más liviana, menos “bodegonera”).
Paso a Paso
- Aplaná/ablandá la carne: golpeá suavemente con mazo para emparejar grosor y mejorar terneza.
- Armá la estación de empanado: harina en un plato, huevo batido en otro, pan rallado en el tercero.
- Empaná en orden: harina → huevo → pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
- El truco pro para que no se despegue: llevá las milanesas a la heladera 1 hora antes de freír. Este paso ayuda a fijar la “corteza”.
- Fritura perfecta: aceite caliente (referencia frecuente: ~180°C) y cocción breve hasta dorar; luego escurrí en papel absorbente.
- Alternativa al horno: rociá con aceite y horneá hasta dorar, dando vuelta a mitad de cocción (queda más liviana, menos “bodegonera”).
Tip charrúa: si vas por la versión “escalopa” con hueso, hacé pequeños cortes en los bordes para que no se arquee al cocinarse y quede pareja.
Las diferencias con la milanesa argentina
1) Corte y formato: del filete finito al “tamaño para compartir”
En Argentina suelen dominar cortes como nalga, peceto, cuadrada, bola de lomo, cuadril, bien finitos y grandes; Uruguay comparte varios de esos cortes, pero convive más la idea de chuleta empanada / escalopa según zona y tradición.
2) “Al pan” vs “refuerzo” (y el famoso “en dos panes”)
En ambos países existe el sándwich de milanesa, pero en Uruguay es muy común nombrarlo como “milanesa al pan” o “refuerzo de milanesa”. Y hay un clásico de bar: la milanesa en dos panes, porque la mila es tan grande que un solo pan no alcanza.
3) La napolitana: compartida, pero con origen porteño
La milanesa a la napolitana (con salsa de tomate, jamón y queso gratinado) es amada en Uruguay y Argentina. Pero varias fuentes coinciden en que no viene de Nápoles, sino que se popularizó como creación rioplatense vinculada a Buenos Aires y a un restaurante llamado “Nápoli” en el siglo XX (con relatos que varían en detalles).
Cómo servirla “a la uruguaya” (ideas que suben el antojo)
- Al plato con papas (fritas o al horno) y ensalada simple.
- Al pan con lechuga, tomate y aderezos (mayonesa/mostaza/kétchup), estilo refuerzo.
- Versión napolitana: sumá salsa, jamón y muzza; gratiná hasta que burbujee.