El PSG se recuperó tras un mal inicio, forzó los penales ante el Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Se impuso 4 a 3 en la definición luego de haber empatado 2 a 2 en los 90 minutos. El equipo de Luis Enrique igualó el encuentro tras ir 0-2 y fue más efectivo desde los 12 pasos.

Supercopa de Europa, Tottenham vs. PSG. Foto: REUTERS

El PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa vencer al Tottenham por 4 a 3 en la tanda de penales después de igualar 2 a 2 en el estadio Friuli.

Con los tantos de penal convertidos por Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes, el elenco francés se repuso de la goleada en el Mundial de Clubes ante Chelsea y se recuperó tras el 0-2 con el que se había puesto en ventaja el club londinense en Italia.

Supercopa de Europa, Tottenham vs. PSG. Foto: REUTERS

Kang In y Ramos habían sido los autores del empate milagroso del equipo dirigido por Luis Enrique, después de estar en desventaja durante 80 minutos gracias a los tantos de Micky van de Ven y Cristian “Cuti” Romero.

La crónica del partido

El Tottenham tuvo un gran inicio, con mucho juego asociado de Rodrigo Bentancur y Palhinha, con asistencias para Richarlison, quien estuvo muy activo para molestar a los defensores del elenco francés.

A los 39 minutos del primer tiempo, Micky van de Ven le ganó a todos de manera sorpresiva tras una serie de rebotes en el área luego de un pelotazo largo de Guglielmo Vicario y un remate en el travesaño de João Palhinha.

En el inicio del segundo tiempo, otra muy mala salida del equipo francés desde el fondo dejó el centro largo desde la derecha de Pedro Porro para la aparición de Cristian “Cuti” Romero a los tres minutos para estirar la ventaja por 2 a 0.

Supercopa de Europa, Tottenham vs. PSG. Foto: REUTERS

Pero para el final del los 90 minutos regulares, el cuadro inglés se resguardó más de la cuenta y lo dejó avanzar al PSG, que no perdonó e igualó las acciones, primero con un zurdazo de afuera del área del surcoreano Kang-in Lee, cruzado, a los 40 minutos del complemento.

Y con el tiempo ya cumplido, en el transcurso del adicionado, un gran centro de Ousmane Dembélé dejó sin chances a la defensa rival y Gonçalo Ramos puso de cabeza el 2 a 2 definitivo a los 48 minutos.

Los penales

En la tanda de los penales, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes convirtieron los suyos y le dieron el título al PSG, a pesar del tiro que fue afuera de Vitinha.

Supercopa de Europa, Tottenham vs. PSG. Foto: REUTERS

Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro habían marcado para Tottenham pero el fallo de Mathys Tel y la ataja de Lucas Chevalier a van de Ven selló el triunfo.