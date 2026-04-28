Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
martes, 28 de abril de 2026, 19:17
PSG Vs Bayern Múnich
PSG Vs Bayern Múnich

¿A qué hora juegan PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League 2025-2026?

El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.

¿Por dónde ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League 2025-2026?

El encuentro entre PSG y Bayern Múnich se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League 2025-2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Schärer, Sandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: PSG recibe a Bayern Múnich por Champions League 2025-2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Parc des Princes y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

PSG vs Bayern Múnich por Champions League 2025-2026: Minuto a minuto en vivo

15´ Penal para Bayern Múnich

El árbitro marca falta de Willian Pacho y cobra la pena máxima a favor de Bayern Múnich

13´ Córner para Bayern Múnich

Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.

11´ Tarjeta amarilla para PSG

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marquinhos.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Parc des Princes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de PSG y Bayern Múnich por Champions League 2025-2026 será arbitrado por Sandro Schärer.

Formación confirmada de PSG

Titulares

  • (39) Matvey Safonov
  • (5) Marquinhos
  • (2) Achraf Hakimi
  • (51) Willian Pacho
  • (25) Nuno Mendes
  • (87) João Neves
  • (17) Vitinha
  • (33) Warren Zaire Emery
  • (10) Ousmane Dembélé
  • (14) Désiré Doué
  • (7) Khvicha Kvaratskhelia

Suplentes

  • (30) Lucas Chevalier
  • (89) Renato Marin
  • (21) Lucas Hernández
  • (4) Lucas Beraldo
  • (6) Ilya Zabarnyi
  • (27) Dro Fernández
  • (19) Lee Kangin
  • (24) Senny Mayulu
  • (8) Fabián Ruiz
  • (29) Bradley Barcola
  • (49) Ibrahim Mbaye
  • (9) Gonçalo Ramos

Entrenador: Luis Enrique

Formación confirmada de Bayern Múnich

Titulares

  • (1) Manuel Neuer
  • (19) Alphonso Davies
  • (44) Josip Stanisic
  • (4) Jonathan Tah
  • (2) Dayot Upamecano
  • (14) Luis Díaz
  • (6) Joshua Kimmich
  • (10) Jamal Musiala
  • (17) Michael Olise
  • (45) Aleksandar Pavlovic
  • (9) Harry Kane

Suplentes

  • (26) Sven Ulreich
  • (40) Jonas Urbig
  • (21) Hiroki Ito
  • (3) Kim Minjae
  • (34) Deniz Ofli
  • (43) Filip Pavic
  • (8) Leon Goretzka
  • (27) Konrad Laimer
  • (11) Nicolas Jackson

Entrenador: Vincent Kompany

¿Quién transmite el partido de PSG y Bayern Múnich?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. PSG recibe a Bayern Múnich en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.