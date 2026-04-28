PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2025-2026
Sigue en directo el partido entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League 2025-2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League 2025-2026?
El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.
¿Por dónde ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League 2025-2026?
El encuentro entre PSG y Bayern Múnich se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League 2025-2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Schärer, Sandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
PSG vs Bayern Múnich por Champions League 2025-2026: Minuto a minuto en vivo
15´ Penal para Bayern Múnich
El árbitro marca falta de Willian Pacho y cobra la pena máxima a favor de Bayern Múnich
13´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.
11´ Tarjeta amarilla para PSG
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marquinhos.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Parc des Princes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
Formación confirmada de PSG
Titulares
- (39) Matvey Safonov
- (5) Marquinhos
- (2) Achraf Hakimi
- (51) Willian Pacho
- (25) Nuno Mendes
- (87) João Neves
- (17) Vitinha
- (33) Warren Zaire Emery
- (10) Ousmane Dembélé
- (14) Désiré Doué
- (7) Khvicha Kvaratskhelia
Suplentes
- (30) Lucas Chevalier
- (89) Renato Marin
- (21) Lucas Hernández
- (4) Lucas Beraldo
- (6) Ilya Zabarnyi
- (27) Dro Fernández
- (19) Lee Kangin
- (24) Senny Mayulu
- (8) Fabián Ruiz
- (29) Bradley Barcola
- (49) Ibrahim Mbaye
- (9) Gonçalo Ramos
Entrenador: Luis Enrique
Formación confirmada de Bayern Múnich
Titulares
- (1) Manuel Neuer
- (19) Alphonso Davies
- (44) Josip Stanisic
- (4) Jonathan Tah
- (2) Dayot Upamecano
- (14) Luis Díaz
- (6) Joshua Kimmich
- (10) Jamal Musiala
- (17) Michael Olise
- (45) Aleksandar Pavlovic
- (9) Harry Kane
Suplentes
- (26) Sven Ulreich
- (40) Jonas Urbig
- (21) Hiroki Ito
- (3) Kim Minjae
- (34) Deniz Ofli
- (43) Filip Pavic
- (8) Leon Goretzka
- (27) Konrad Laimer
- (11) Nicolas Jackson
Entrenador: Vincent Kompany
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. PSG recibe a Bayern Múnich en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
