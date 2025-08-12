Polémica en el PSG: la despedida de Donnarumma y un pedido expreso para Luis Enrique

El arquero italiano dejará de ser parte del último campeón de la Champions League por no querer renovar su vínculo. Su último deseo, en su posteo en las redes sociales.

Gianluigi Donnarumma. Foto: REUTERS

Gianluigi Donnarumma, arquero del PSG, dejó un mensaje en sus redes sociales tras ser separado del equipo por Luis Enrique, debido a su negativa por renovar su contrato con el conjunto parisino, el cual expira en 2026.

El club de la capital de Francia anunció la lista de convocados para la Supercopa de Europa ante el Tottenham, en la que no aparece el guardameta italiano, una pieza clave en los éxitos recientes del PSG, una decisión tomada “al 100%” por el propio entrenador.

Luis Enrique calificó a Donnarumma como un arquero y una persona “excepcional” pero argumentó que ahora necesita “un portero con características diferentes”, de ahí el reciente fichaje de Lucas Chevalier, uno del Lille.

El posteo de Gigio

Ante esto, Donnarumma lanzó un mensaje en las redes sociales con sabor a despedida dedicado a los hinchas: “Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, de las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa”.

“Desde el primer día que llegué, lo di todo -dentro y fuera del campo- para ganarme un puesto y defender la portería del París Saint-Germain. Desgraciadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”, continuó.

El italiano también quiso tener un emotivo recuerdo hacia sus compañeros, su “segunda familia”: “A mis compañeros de equipo -mi segunda familia- gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que hemos compartido. Siempre serán mis hermanos”.

PSG campeón de la Champions League 2024/25. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

Asimismo, finalizó su mensaje hablando ya en pasado como jugador del PSG, dejando entrever que no continuará con la camiseta del equipo francés: “Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, París”.