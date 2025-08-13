Vélez rescató un buen empate ante Fortaleza en Brasil en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores

Fue 0 a 0 y buscará sellar el pase a cuartos el próximo martes en Liniers. Ambos equipos tuvieron chances de anotar pero todo quedó en cero de cara a la revancha.

Copa Libertadores, Fortaleza vs. Vélez. Foto: EFE

Vélez igualó 0 a 0 con Fortaleza en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y deberá definir el pase a cuartos el próximo martes 19 de agosto en Liniers.

La crónica del partido

Vélez inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasilero pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque si tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.

Para el complemento, Fortaleza fue amplio dominador pero una tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones y dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Copa Libertadores, Fortaleza vs. Vélez. Foto: EFE

En el final del encuentro, ambos equipos se conformaron con el empate y todo se definirá en el José Amalfitani.