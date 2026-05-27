Bolívar vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Bolívar y Independiente Riv. (M) por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Bolívar vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en Santa Cruz.
¿Por dónde ver en vivo Bolívar vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Bolívar y Independiente Riv. (M) se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Bolívar vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Guerrero Alcívar, Guillermo Enrique, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Bolívar choca ante Independiente Riv. (M), en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Ramón Tahuichi Aguilera ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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