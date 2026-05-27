Corinthians vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Corinthians y Platense por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Corinthians vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Neo Química Arena, ubicado en Sao Paulo.
¿Por dónde ver en vivo Corinthians vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Corinthians y Platense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Corinthians vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Corinthians y Platense válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.
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