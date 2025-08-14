México se bajó de los amistosos contra la Selección Argentina: el rival que podría reemplazarlo en la gira por Estados Unidos

La Albiceleste busca rival luego de que el Tri no participe de los amistosos en la gira de octubre.

La Selección Argentina disputará una serie de amistosos en octubre. Foto: Reuters.

La Selección Argentina tiene dos partidos pactados para octubre en Estados Unidos, aunque hubo algunos cambios en las últimas horas. Los dirigidos por Lionel Scaloni iban a enfrentar a México, pero hubo cambio de planes y se mantiene la búsqueda de rivales para la gira.

La Albiceleste debe jugar dos partidos amistosos entre el 8 y 14 de octubre en dos sedes que ya fueron confirmadas: Chicago y Nueva Jersey. Se trata de una instancia clave en la preparación para el Mundial 2026, en especial porque será después del cierre de las Eliminatorias.

Si bien todavía no hay confirmaciones, ante la caída de México como rival, el principal candidato para enfrentar a la Selección Argentina es Venezuela. Incluso podría repetirse el duelo de Eliminatorias, que ocurrirá apenas unas semanas antes.

Lo cierto es que lo que ocurra en las últimas dos fechas de la clasificación al Mundial 2026 puede ser fundamental. Venezuela se encuentra en zona de repechaje, con 18 puntos en total.

Más allá de tener el boleto y el primer puesto asegurados desde hace tiempo, la Selección Argentina intentará cerrar de la mejor manera la competencia sudamericana. El jueves 4 de septiembre enfrentará a Venezuela como local y luego cerrará su participación el martes 9 ante Ecuador, en condición de visitante.

Lionel Scaloni. Foto: X @Argentina

Las realidades de sus rivales son distintas: Ecuador ya clasificó al Mundial 2026, por lo que no habrá presiones en la última fecha. Sin embargo, Venezuela se encuentra en el repechaje, un punto por encima de Bolivia y cuatro por debajo de Colombia, por lo que tiene mucho en juego.

Lionel Scaloni espera conocer los rivales para la gira en octubre en Estados Unidos. Mientras tanto, ya tiene certezas para la actividad de noviembre, donde habrá amistosos frente a Angola y Qatar en condición de visitante en ambos casos.

El próximo paso tras completar toda la agenda de 2025 será observar lo que ocurre el viernes 5 de diciembre, la fecha señalada para el sorteo del Mundial 2026, que se llevará adelante en Las Vegas, Estados Unidos.