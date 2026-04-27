Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El Real Madrid ya piensa en el futuro. Mientras la temporada europea entra en su recta final y los grandes objetivos comienzan a definirse, desde España surge una información que sacude al fútbol internacional: Lionel Scaloni habría sido contactado por la dirigencia del club blanco para asumir como entrenador una vez finalizado el Mundial de 2026.

La noticia, que rápidamente ganó fuerza en medios y redes sociales, instala un escenario inesperado que conecta al club más poderoso del mundo con el técnico que llevó a la Selección Argentina a lo más alto.

Un Real Madrid en reconstrucción y con decisiones clave por delante

El presente deportivo del Merengue no colmó las expectativas. Lejos de la pelea por los principales títulos y ya eliminado en competencias clave, en la Casa Blanca entienden que se aproxima una etapa de cambios profundos.

Como suele ocurrir en el club presidido por Florentino Pérez, la planificación no se improvisa. El mercado de pases será intenso, pero el foco principal está puesto en el liderazgo del próximo proyecto deportivo. La salida del actual entrenador al final de la temporada abre una danza de nombres de peso, entre los que aparecen campeones del mundo y técnicos consagrados en Europa.

Sin embargo, en los últimos días un apellido empezó a ganar terreno por sobre el resto.

Real Madrid le ganó a Manchester City por la Champions League. Foto: REUTERS

Scaloni, el nombre que seduce a la cúpula del Madrid

Lionel Scaloni no es un técnico más. Su gestión al frente de la Selección Argentina transformó un plantel golpeado en un equipo dominante, ganador y con una identidad clara. Copa América, Finalissima y Mundial avalan un ciclo que marcó época.

Desde España destacan que su perfil encaja con la idea que busca el Real Madrid: liderazgo sobrio, manejo de grandes figuras, flexibilidad táctica y una forma moderna de entender el fútbol.

El contacto, según trascendió, no habría sido casual ni informal. Desde la cúpula dirigencial blanca ya habrían tanteado al entrenador, con la idea de que tome las riendas del equipo una vez concluida la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El calendario juega a favor del acercamiento

Un dato clave fortalece esta posibilidad: el contrato de Scaloni con la AFA finaliza justamente tras el Mundial 2026. Al día de hoy, el entrenador no renovó su vínculo y siempre fue claro en su postura: su prioridad absoluta es Argentina y el objetivo inmediato es defender el título mundial.

Esa situación contractual le permitiría quedar en libertad de acción, algo que el Real Madrid no pierde de vista.

Lionel Scaloni, conferencia de prensa. Foto: NA,

Además, el hipotético desembarco llegaría con un contexto ideal: un plantel cargado de estrellas jóvenes, futbolistas desequilibrantes y una base pensada para varios años de competencia al máximo nivel.

Qué dijo Scaloni y por qué el silencio también habla

Consultado en reiteradas ocasiones sobre su futuro, Scaloni fue prudente. Evitó hablar de destinos posteriores y remarcó que no toma decisiones a largo plazo mientras esté compitiendo.

Esa postura, lejos de cerrar puertas, mantiene abiertas todas las opciones. En Madrid interpretan que el silencio no es una negativa, sino una señal de profesionalismo.

Un movimiento que podría cambiar el mapa del fútbol europeo

Si la operación avanza, no sería solo una contratación más, sino un mensaje contundente del Real Madrid al mundo del fútbol: apostar por un técnico campeón del mundo, con ideas frescas y una gestión humana destacada.