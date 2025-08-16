Histórico: Valentín Perrone logró la pole position en el Gran Premio de Austria de Moto3

El argentino fue el más rápido en la clasificación que se que disputa en el circuito ‘Red Bull Ring’ de Spielberg. Este domingo se disputará la carrera.

Valentín Perrone en el Moto 3. Foto: Prensa Tech3

Valentín Perrone logró la primera pole position de su carrera deportiva, al ser el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Austria de Moto3.

El argentino, con un tiempo de 1:39.938, fue el más rápido, secundado por el español Ángel Piqueras y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) tercero.

Valentín Perrone en el Moto 3. Foto: Prensa Tech3

El piloto de KTM marcó parciales de vuelta rápida que le permitieron ascender hasta la primera posición con 1:39.938, aunque todavía estaban en pista muchos de sus rivales.

La bandera amarilla que se mostró tras el percance de Yamanaka dejó a todos los rivales que iban por detrás de él sin la opción de mejorar, por lo que la primera línea de la formación de salida la coparon, además de Perrone, el español Ángel Piqueras y el propio piloto japonés.

Valentín Perrone en el Moto 3. Foto: Prensa Tech3

En la segunda línea de salida estarán Dennis Foggia (KTM), Máximo Quiles y Adrián Fernández (Honda); Álvaro Carpe (KTM), el líder del mundial José Antonio Rueda (KTM) y David Almansa (Honda), en la tercera; y Joel Kelso (KTM), Guido Pini (KTM) y Jakob Roulstone (KTM), en la cuarta.