Un motociclista atropelló a un niño en Salta, le fracturó el cráneo y escapó:

Motociclista imputado por atropellar a un niño y escapar en Salta. Foto: Captura de video.

Un hombre de 22 años fue imputado por lesiones culposas graves por haber atropellado a un niño de 5 años en Salta, ya que además, se dio a la fuga en el momento del hecho.

En tanto, el fiscal solicitó la inhabilitación provisoria del acusado para conducir vehículos automotores y que se le exija la entrega de su carnet de conducir, mientras dure el proceso, lo que se fundamentó por la conducción imprudente.

No obstante, el hombre es juzgado también por haber omitido cualquier tipo de cuidado que era necesario en el momento, por lo que generó una situación de riesgo y así, causó lesiones graves en la integridad física del menor.

La audiencia se postergó porque la madre del niño no pudo presentarse, en su lugar estuvo la hermana mayor del damnificado que informó la ausencia.

Niño atropellado por una moto en Salta. Foto: Redes sociales

“Se fue como si hubiera chocado a un perro. Lo abandonó”, expresó la tía de la víctima.