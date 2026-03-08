Daniel Scioli presente en el cierre del Mundial de Motocross MXGP Argentina YPF. Foto: argentina.gob.ar

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participó en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), del cierre de una nueva edición del MXGP Argentina YPF, una de las fechas del Campeonato Mundial de Motocross.

Del acto también hicieron presencia el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck; el intendente de Bariloche, Walter Cortés; y el secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán.

Durante el evento, Scioli destacó la proyección internacional de este tipo de competencias y vinculó su realización con la política de apertura al mundo impulsada por el presidente Javier Milei.

“Bariloche recibió al mundo del motocross, en sintonía con lo que impulsa el presidente: más mundo en Argentina y más Argentina en el mundo”, destacó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación.

La competencia marcó el inicio de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross y fue transmitida a más de 130 países, con una audiencia estimada en 600 millones de personas. Según la organización, participaron alrededor de 80 pilotos de distintas categorías y nacionalidades, mientras que el circuito reunió a más de 10.000 espectadores en cada una de las dos jornadas.

Bariloche fue la única ciudad del continente elegida como sede para esta fecha del campeonato en 2026. Desde la organización destacaron que este tipo de eventos contribuye al posicionamiento internacional del destino y genera impacto económico en sectores como el comercio, la gastronomía y la hotelería local. El circuito se encuentra en las inmediaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El Mundial de Motocross MXGP Argentina YPF se desarrolló en Bariloche, Río Negro. Foto: argentina.gob.ar

Más competiciones internacionales en la Argentina

En ese marco, Scioli también mencionó la realización de la competencia internacional de aguas abiertas Oceanman en la provincia de Córdoba, que convocó a participantes de más de 25 países.

Además, durante el fin de semana se confirmó que la Argentina será sede del Mundial de Natación en Aguas Heladas 2028, que se realizará en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz). Se espera la participación de más de 2.000 nadadores de distintas nacionalidades, junto a sus delegaciones y acompañantes.