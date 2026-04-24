Moto Travel Fest 2026. Foto: Instagram @eptravelfest

El Travel Fest volverá a reunir al universo del motociclismo adventure con su edición 2026, que se desarrollará durante tres jornadas, del 24 al 26 de abril, en el Enduro Park Río Tala, ubicado en la provincia de Buenos Aires. El evento se consolida como la principal exposición de motos a cielo abierto del país, con fuerte foco en la experiencia real sobre dos ruedas.

Ubicado a pocos kilómetros de San Pedro, al predio se accede desde el cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 1001, con un último tramo por camino de tierra. El parque ofrece circuitos naturales ideales para evaluar motos en condiciones cercanas al uso off-road y on-road real.

Marcas confirmadas y principales atractivos del evento

Más de 20 marcas confirmaron su presencia, entre ellas Honda, Yamaha, BMW Motorrad, Suzuki, Kawasaki, KTM, Triumph, Royal Enfield, Aprilia, Benelli, Voge, Morbidelli, Moto Morini, CFMOTO, QJMotor, Zanella y Hero, además de propuestas ligadas a UTV, ATV y vehículos recreativos. Será una oportunidad única para conocer lanzamientos y gamas completas en un solo lugar.

Uno de los eventos más convocantes para los motoqueros de todo el país Foto: EPTRAVELFEST

Travel Fest se destaca por la posibilidad de realizar Test Rides. Los asistentes podrán subirse a numerosos modelos y probarlos dentro del predio, con personal técnico y recorridos adaptados según el tipo de moto. El uso de equipamiento de seguridad es obligatorio y el cierre está previsto para las 18 horas.

Entradas, precios y opciones de camping

El público también encontrará una agenda pensada para quedarse más tiempo. Habrá dos escenarios con música en vivo, DJs, áreas gastronómicas con food trucks y un sector de glamping y camping, pensado para quienes elijan pernoctar dentro del predio durante el fin de semana.

Las entradas se venden de manera anticipada a través de Passline. El ticket general cuesta $14.000 por día (más gastos de servicio), mientras que el abono por los tres días tiene un valor de $28.000. Los menores de hasta 15 años ingresan gratis, con un cupo de hasta tres por adulto registrado.

Además, existe una opción de entrada con acampe para dos personas, que incluye espacio para carpa y una moto, con un valor de $120.000 más cargos. El estacionamiento dentro del predio no tiene costo adicional.

Toda la información actualizada, la grilla de actividades y el formulario de preinscripción para test ride se encuentran disponibles en la web y el Instagram oficial del Travel Fest. En ediciones anteriores, el evento no se realizó en caso de lluvias intensas, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales antes de viajar.

Zonas de camping para los asistentes Foto: EPTRAVELFEST

Récord de público en la última edición y crecimiento sostenido del evento

El Travel Fest llega a su edición 2026 respaldado por números en alza. Según datos oficiales de Enduro Park Argentina, organizador del encuentro, la edición anterior superó los 6.000 visitantes a lo largo del fin de semana, con asistentes provenientes de distintas provincias y un alto nivel de participación en actividades y test ride. Ese registro convirtió al festival en el evento de motos adventure más convocante del país.

El balance de la organización también marcó una expansión en la cantidad de expositores y experiencias: más de 40 marcas y empresas estuvieron representadas en el último Travel Fest, abarcando motos, equipamiento, accesorios, turismo y servicios especializados. Además, se realizaron más de 200 pruebas de manejo en las distintas pistas del predio, uno de los ejes diferenciales de la propuesta.

De cara a 2026, la ampliación a tres jornadas completas responde justamente a ese crecimiento sostenido. La expectativa es absorber una mayor afluencia de público, mejorar la rotación en los circuitos de prueba y consolidar a San Pedro y Río Tala como un polo de referencia nacional para el motociclismo de aventura y el turismo motero especializado.