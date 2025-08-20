El Arsenal de Heinze da uno de los mayores golpes del mercado de la Premier: le “robó” un jugador al Tottenham del Cuti Romero

La Premier League está a menos de diez días del cierre y continúan las sorpresas.

El jugador rechazó al Tottenham Foto: Reuters

Este miércoles se conoció que Kai Havertz, delantero de Arsenal, sufrió una grave lesión que desacomodó los planes del equipo de Londres.

Tal y como informaron los periodistas Fabrizio Romano y David Ornstein, se pusieron rápidamente a trabajar para cerrar el fichaje del codiciado Eberechi Eze. Fundamental para un Crystal Palace con el que se ha alzado con la FA Cup y la Community Shield, lo increíble de esto es que todo parecía indicar que su futuro estaba en el Tottenham del Cuti Romero, su máximo rival.

Jugador de Crystal Palace Foto: Reuters

Arsenal y Palace se ponen de acuerdo por Eberechi Eze

Según la citada información, el Arsenal reactivó conversaciones con The Eagles para tomar la delantera por el futbolista. Es más, tras la toma de contacto de este miércoles, el inglés optó por este proyecto y dejando que solo se ultimen detalles de su llegada.

El negocio ronda los 60 millones de libras y sus condiciones de pago son mejores en comparación con las propuestas por los Spurs. Ahora, tendrá que pactar con el jugador los términos personales del contrato.

Heinze en Arsenal

Heinze, de 46 años, vuelve a la actividad profesional tras su salida del conjunto rosarino a fines de 2023. Esta será su primera experiencia como asistente técnico en Europa, luego de desempeñarse como entrenador principal en equipos de Argentina y Estados Unidos.

El exDT de Newell's volvió al ruedo Foto: Arsenal

El vínculo entre Heinze y Arteta se remonta a la temporada 2001-02, cuando coincidieron como futbolistas en el Paris Saint-Germain.

Según declaraciones previas del actual entrenador del Arsenal, tanto Heinze como Mauricio Pochettino fueron figuras influyentes en su desarrollo futbolístico.