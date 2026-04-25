La inesperada estrategia de un gigante de la Premier League para no descender:

Tottenham Foto: REUTERS

Tottenham Hotspur, uno de los clubes históricos de la Premier League y protagonista habitual del fútbol europeo, atraviesa una temporada caótica y decidió dar un paso poco convencional: salió a buscar un psicólogo deportivo a través de LinkedIn con el objetivo de evitar el descenso a la segunda división inglesa.

La medida, inédita para un gigante del fútbol británico, refleja el nivel de alarma que se vive puertas adentro del club londinense. A falta de apenas cinco fechas para el final del campeonato, los Spurs están en zona roja y el margen de reacción es mínimo.

Un presente crítico que encendió todas las alarmas en Londres

El Tottenham Hotspur atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente. Los números son contundentes: el equipo no logró ganar ningún partido de liga en lo que va del año y su confianza está profundamente golpeada. Cada encuentro se convirtió en una final y cualquier error puede resultar irreversible.

El Cuti Romero lesionado Foto: REUTERS

Aunque consiguió un triunfo aislado en una competencia internacional, el impacto anímico fue devastador tras quedar eliminado de forma contundente, lo que profundizó un clima de frustración generalizado en el vestuario.

Hoy, los Spurs se juegan no solo la permanencia en la Premier League, sino también su prestigio, su estructura financiera y una racha de casi medio siglo sin perder la categoría.

La búsqueda menos pensada: un psicólogo por LinkedIn

En ese contexto límite, la dirigencia del Tottenham sorprendió al mundo del fútbol al publicar un aviso oficial en LinkedIn para incorporar de manera inmediata un psicólogo especializado en alto rendimiento deportivo para el primer equipo masculino.

No se trata de un puesto simbólico ni accesorio. El anuncio deja en claro que el profesional tendrá un rol central en el día a día del plantel, con intervención directa sobre los jugadores, el cuerpo técnico y el funcionamiento general del equipo.

El texto publicado por el club señala que el objetivo es crear un entorno de rendimiento de clase mundial, integrando el aspecto psicológico como una pieza clave en la lucha por la permanencia.

Qué perfil busca el Tottenham y por qué es clave

Desde la institución explicaron que el especialista deberá contar con experiencia en deporte profesional y capacidad para desenvolverse en un contexto de alta exposición como la Premier League. La búsqueda apunta a un perfil que combine rigor científico, credibilidad y manejo de grupos bajo presión extrema.

Champions League, Atlético de Madrid vs. Tottenham. Foto: REUTERS

Entre sus principales responsabilidades se destacan:

Apoyo psicológico individual a los futbolistas

Trabajo coordinado con el cuerpo técnico

Reconstrucción de la confianza colectiva

Desarrollo de una cultura de rendimiento enfocada en lo mental

Para la dirigencia, el problema ya no es solo táctico o físico: el bloqueo emocional, la presión y la inseguridad se transformaron en un obstáculo tan grande como cualquier planteo futbolístico.

Un cambio de paradigma en el fútbol de elite

La decisión del Tottenham Hotspur reinstala un debate cada vez más presente en el deporte de alto nivel: la importancia de la salud mental en el rendimiento deportivo. Durante años, este aspecto fue minimizado o directamente ignorado, pero hoy muchos clubes comenzaron a reconocer su impacto directo en los resultados.

Exjugadores, analistas y especialistas coincidieron en que la publicación del aviso no es solo una señal de urgencia, sino también de un cambio cultural. Admitir públicamente la necesidad de apoyo psicológico marca una ruptura con viejas prácticas del fútbol tradicional.

El descenso, un golpe que el club quiere evitar a toda costa

El Tottenham no juega en la segunda división desde la temporada 1976/77. Descender ahora significaría un golpe durísimo en lo deportivo, lo económico y lo institucional. La pérdida de ingresos, patrocinadores y jerarquía internacional sería inmediata.

Con varios equipos involucrados en la pelea y solo cinco fechas por delante, el desenlace será dramático. En ese escenario, lo mental puede inclinar la balanza.