Con respaldo de Brito y D’Onofrio, Stefano Di Carlo lanzó su candidatura como presidente de River Plate

Las elecciones presidenciales se llevaran a cabo el sábado 1 de noviembre, de 10.00 a 20:00 horas. Los socios que estén habilitados a votar podrán acercarse al estadio Monumental para elegir al próximo mandatario del ‘Millonario’.

Jorge Brito, Stefano Di Carlo y Rodolfo D'Onofrio. Foto: X @stefanocdicarlo

De cara a las elecciones de noviembre que marcarán el fin del mandato de Jorge Brito, Stefano Di Carlo lanzó este lunes oficialmente su candidatura a presidente de River Plate por el oficialismo.

El acto contó con la presencia del actual presidente del ‘Millonario’ y, también, de Rodolfo D’Onofrio, quien dio inicio al ciclo del oficialismo que está al mando del club desde hace 12 años.

Stefano Di Carlo, el candidato a presidente de River Plate por el lado del oficialismo. Foto: X @stefanocdicarlo

Asimismo, el actual Secretario General presentó y confirmó su fórmula para los comicios, que estará integrada por: Andrés Ballota (actual Tesorero) como candidato a Vicepresidente Primero e Ignacio Villarroel (actual Vicepresidente) a Vicepresidente Segundo. Mariano Taratuty (actual Presidente de Obras e Infraestructura) irá como Vicepresidente Tercero.

“Hay tres pilares fundamentales que vamos a desarrollar y que van a tener que ver con: el proyecto de fútbol en su integralidad, la cuestión de la infraestructura y aquello que tiene que ver con el desarrollo de la marca global“, explicó Di Carlo.

El acto de presentación de Stefano Di Carlo como candidato presidencial del oficialismo en River Plate. Foto: X @stefanocdicarlo

Y continuó sobre los ejes principales que tendrá su gestión: “Ese es uno de los tres grandes desafíos, y este nuevo piso permite abordar ahora, con mucha más determinación, eso que tiene que ver con lo que viene: posicionar a River como la marca argentina extendida por excelencia en el mundo“.

En cuanto al aspecto deportivo, indicó que “hay que profundizar con este nuevo piso. Cuando haces transformaciones como las que hicimos, hay momentos de transición. Entra a competir las prioridades: lo que hay que tener ahora es armonía y equilibrio en las cuentas del club y, buscar la Copa Libertadores“.

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura como presidente de River Plate. Crédito: Olé

Por último, el candidato a presidente vaticinó que planea seguir haciendo obras que permitan ampliar aún más el Monumental en caso de ganar: “Vamos a presentar un plan que tendrá que ver con seguir mejorando el estadio, darle capacidad, modernización y tecnología“.

“El punto más profundo de vinculación que tiene River con la gente es ver al equipo. Si se generan más ubicaciones, democratizamos River“, concluyó Di Carlo, en su presentación oficial.

¿Cuándo son las elecciones en River Plate?

Las elecciones presidenciales en River Plate se llevaran a cabo el sábado 1 de noviembre, de 10.00 a 20:00 horas. En ese lapso, los socios que estén habilitados a votar podrán acercarse al estadio Monumental para elegir al próximo mandatario del ‘Millonario’.

El acto de presentación de Stefano Di Carlo como candidato presidencial del oficialismo en River Plate. Foto: X @stefanocdicarlo

Elecciones en River Plate: la lista completa del oficialismo