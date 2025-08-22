Fechas y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos

Conmebol dio a conocer el cronograma oficial, que tendrá a Vélez, Racing, River y Estudiantes como protagonistas.

River vs Libertad Foto: REUTERS

La Conmebol confirmó este el cronograma completo de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

El primer duelo será el cruce argentino entre Vélez y Racing, que abrirán la serie el martes 16 en el estadio José Amalfitani desde las 19. La vuelta se jugará una semana después, el 23, en el estadio Presidente Perón y en el mismo horario.

Por su parte, River se medirá ante Palmeiras en uno de los cruces más atractivos de la fase. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá al conjunto brasileño el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 (hora argentina) en el estadio Monumental. Mientras que la revancha será el miércoles 24 de septiembre en São Paulo, a la misma hora.

Días horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: Conmebol

Por su parte, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Flamengo. La ida será el jueves 18 en Río de Janeiro, a las 21:30 (hora argentina) y la vuelta se disputará el jueves 25 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El duelo restante será el que protagonizarán Liga de Quito y São Paulo, donde el partido de ida será el jueves 18 de septiembre en Ecuador, desde las 19 (hora argentina), mientras que la definición tendrá lugar en Brasil el jueves 25 a la misma hora.

