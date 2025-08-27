Anselmino fue transferido del Chelsea al Borussia Dortmund: ¿Boca recibe dinero por el pase?

El defensor argentino no tuvo minutos en el club inglés, por lo que buscó un nuevo destino para ganar rodaje.

Aaron Anselmino Foto: Instagram @aaron.anselmino

Aaron Anselmino tiene nuevo destino para su carrera: el Borussia Dortmund de Alemania. El defensor formado en Boca fue transferido en un préstamo tras no tener lugar en el Chelsea, por lo que optó por sumar minutos en otro equipo.

El argentino fue comprado en 2024 por el club de la Premier League, aunque pasó seis meses más en el Xeneize. Finalmente, casi un año después de su llegada, solo sumó unos pocos minutos en el Mundial de Clubes, por lo que no encontró su lugar para destacarse hasta el momento.

En este contexto, tomó una oferta en busca de ganar terreno y confianza. De todos modos, al tratarse de un préstamo, no hay dinero involucrado y Boca no recibe plata por la operación.

Aaron Anselmino pasa al Borussia Dortmund. Foto: X Borussia Dortmund

Anselmino es nuevo jugador del Borussia Dortmund, a través de un préstamo por un año, sin opción de compra. El ex Boca pasará a ser dirigido por Nuri Sahin en los próximos días, aunque ya está todo acordado entre las partes.

“El Borussia Dortmund consiguió la cesión del internacional argentino sub-20 Aaron Anselmino, procedente del Chelsea FC. El defensa de 20 años se incorpora con un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026″, escribieron desde las redes sociales del equipo teutón.

Aaron Anselmino pasa al Borussia Dortmund. Foto: X Borussia Dortmund

El joven de 19 años participará de las competencias locales como la Bundesliga, además de la UEFA Champions League 2025-2026, donde se espera que pueda sumar valiosos minutos. Este jueves 28 de agosto se conocerán sus rivales en el marco del sorteo.

Chelsea había comprado al defensor en 2024, aunque le permitió a Boca quedarse con el jugador por algunos meses. Su buen rendimiento hizo que sea llamado antes de tiempo, pero no fue tenido en cuenta por Enzo Maresca.

Aaron Anselmino. Foto: NA

Desde el comienzo de 2025, no fue tenido en cuenta. Solo ingresó en el minuto 118 en el partido de octavos de final del Mundial de Clubes frente a Benfica, por lo que tuvo muy poco lugar.

Su pase desde Boca se cerró por una cifra cercana a los 18 millones de dólares, y firmó un contrato de seis años. Por esto mismo, cuando termine el préstamo en Alemania, regresará a Inglaterra.