Una mala para Boca: no podrá llevar hinchas visitantes a Mar del Plata

El partido está programado para disputarse este domingo desde las 14.30 en el estadio José María Minella.

El Xeneize viene de dos victorias consecutivas Foto: NA

Lo que era un motivo de ilusión para los hinchas de Boca terminó por desvanecerse, debido a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no permitirá la presencia de público visitante en el duelo frente a Aldosivi.

El partido está programado para disputarse este domingo desde las 14.30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

La medida contrasta con el plan inicial que manejaba la AFA, ya que contaba con el aval tanto del club marplatense como del propio Boca para abrir las puertas a los simpatizantes “Xeneizes”.

Sin embargo, el organismo de seguridad bonaerense se mostró en contra y ratificó su postura, lo que obliga a los dirigidos por Miguel Ángel Russo a disputar otro partido sin el aliento de su gente en condición de visitante.

Boca Juniors. Foto: NA

La última vez que la institución de La Ribera pudo contar con su hinchada fuera de casa fue en la quinta fecha del Torneo Clausura, cuando enfrentó a Independiente Rivadavia en Mendoza.

En el estadio Malvinas Argentinas, el “Xeneize” logró llevar 15.000 simpatizantes en un encuentro que le dio a Boca la vuelta a la victoria tras una racha negativa en la que no podía sumar de a tres.

Boca en el mercado de pases

La primera salida confirmada es la de Marcelo Saracchi, quien seguirá con su carrera en Escocia tras ser marginado del plantel por Miguel Ángel Russo. El lateral perdió lugar y no iba a ser tenido en cuenta en lo que resta del año, por lo que se marcha a préstamo al Celtic hasta fines de 2026, con un cargo de 100 mil dólares y sin opción de compra.

El futbolista ya viajó a Europa este martes por la mañana, donde firmará el traspaso. En Boca competía con Lautaro Blanco y Frank Fabra en su posición, ambos mejor valorados por el cuerpo técnico.

Marcelo Saracchi, futbolista. Foto: X Boca

Otro nombre que se despide del Xeneize ya no está en el club. Se trata de Vicente Taborda, que se encuentra a préstamo en Platense, aunque recibieron dos ofertas que parecen tentadoras para la dirigencia. El futbolista fue campeón con el Calamar, por lo que despertó la atención del fútbol internacional.

Vicente Taborda en Boca. Foto: Instagram @taborda.vicente

Actualmente, hay dos propuestas sobre la mesa.Panathinaikos de Grecia propuso una compra por el 80% del pase, con un pago de 4 millones de dólares. Por otro lado, Hellas Verona de Italia propuso un préstamo con una opción de compra de USD 3,5 millones. Si bien todavía no se resolvió, todo indica que será vendido.