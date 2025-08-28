La inesperada confesión de Scaloni a tres años del Mundial de Qatar: “Necesitaba desconectarme”

El técnico de la Selección aseguró que pensó en dejar la profesión después del tercer título mundialista de la ‘Albiceleste’.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confesó que, tras ganar el Mundial de Qatar 2022, se sintió “saturado” y estuvo a punto de abandonar su profesión, pero reconoció que aprendió a ”desenchufar”.

“Después de Qatar hubo un momento en el que estaba saturado y necesitaba desconectarme de alguna manera. Hoy soy bastante más light”, aseguró en una entrevista con ‘AFA Estudio’, grabada en Pujato, su pueblo natal.

Pese a la gloria alcanzada con el combinado nacional, que significó la tercera Copa del Mundo para Argentina, después de las de 1978 y 1986, Scaloni indicó que él no es “nada más que un entrenador de fútbol que tuvo la suerte”.

Lionel Scaloni se quitó méritos tras los títulos conseguidos con la Selección Argentina. Foto: Reuters.

“Lo mejor que me pasó en mi vida es que conquisté con los chicos el campeonato del mundo, pero no más que eso. Es algo que pasó y va a quedarse allí. Bajo ningún contexto me siento algo más que entrenador”, señaló.

El técnico repasó sus humildes orígenes y el sacrificio de sus primeros pasos en el fútbol, y recordó que nunca se sintió un elegido: “Había un montón mejores que yo, lo que pasa es que se quedaron. No les gustaba viajar”.

“Grandes jugadores no llegaron porque no tenían a nadie que los acompañe”, subrayó en referencia a su juventud, cuando no era tan sencillo desplazarse entre localidades para jugar profesionalmente al fútbol.

Retirada, familia y ciclismo

Después de una carrera futbolística, que abarcó 20 años como jugador en clubes de Argentina, España e Italia, llegó el retiro. “No hay nadie que te prepare para dejar el fútbol”, expresó el oriundo de Pujato.

“Yo pensé que iba a estar peor, pero casi todo el mérito lo tiene mi esposa porque entendió la situación y me ayudó“, resaltó Scaloni, además de mencionar la importancia del ciclismo en su vida fuera de las canchas.

Lionel Scaloni en el Desafío Río Pinto de ciclismo. Foto: Instagram @riopinto

“Una pieza retirada hay que compensarla con otra. Yo dejé el fútbol y en dos meses empecé con la bicicleta. No sé cómo hacen los chicos que no hacen más nada. Yo necesito entrenarme”, indicó el DT de la ‘Albiceleste’.

Por último, se refirió al tenis y ajedrez en comparación con el fútbol, el primero como deporte en el que “el uno contra uno puede incidir mucho más” y el segundo como una especialidad en la que “vos te planteás una cosa, el rival otra, y todo lo que preparaste puede no valer”.

La lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha FIFA de septiembre

La lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha FIFA de septiembre. Foto: X @Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez; Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Cristian Romero; Nicolás Otamendi; Nahuel Molina; Gonzalo Montiel; Leonardo Balerdi; Juan Foyth; Nicolás Tagliafico; Marcos Acuña y Julio Soler.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister; Exequiel Palacios; Alan Varela; Leandro Paredes; Thiago Almada; Nicolás Paz; Rodrigo De Paul; Giovani Lo Celso; Claudio Echeverri; Franco Mastantuono y Valentín Carboni.

Delanteros: Giuliano Simeone; Julián Álvarez; Nicolás González; Lionel Messi; Lautaro Martínez y José Manuel López.