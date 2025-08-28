Se confirmó el pase de Alejandro Garnacho al Chelsea: ¿cuánto dinero recibirá el Manchester United?

El extremo será nuevo compañero de Enzo Fernández, cumpliendo su deseo de seguir en la Premier League. Todos los detalles, en la nota.

Alejandro Garnacho. Foto: Action Images via Reuters

Alejandro Garnacho llegó a un acuerdo y se convirtió en nuevo jugador del Chelsea, cumpliéndose su deseo de seguir en la Premier League.

El Blue abona al Manchester United unos 40 millones de libras (47 millones de euros) y el extremo firmará un contrato por siete años.

Cristiano Ronaldo y Alejandro Garnacho, Europa League. Foto: REUTERS

De esta manera, el Bichito se convertirá en la cuarta venta más cara del United tras las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María, y es la más importante de las inferiores de los Diablos Rojos.

La venta de Garnacho también fue bien recibida por el United, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el ‘fair play’ financiero.

Festejo de Alejandro Garnacho para el Manchester United. Foto: REUTERS.

A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles con los ‘Red Devils’, Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los convocados de Scaloni en la Selección.