Alejandro Garnacho rechazó la oferta de un gigante de Europa y quedó cerca de ser compañero de un campeón del mundo

El extremo, sin posibilidades de continuar en el Manchester United, busca definir su futuro. Conocé todos los detalles en la nota.

Festejo de Alejandro Garnacho para el Manchester United. Foto: REUTERS.

Alejandro Garnacho rechazó una oferta del Bayern Múnich y quedó a detalles de ser nuevo jugador del Chelsea, donde juega Enzo Fernández.

Tras una declaración del extremo argentino en la final de la Europa League, Rubén Amorim lo marginó del plantel y el jugador empezó a buscar un nuevo destino.

Alejandro Garnacho en la final de la Europa League. Foto: NA

Ante esto, el Bichito dejó de lado ofertas y se encamina a recalar en Londres, donde el United y los Blues se ponen de acuero en las condiciones de la transferencia.

En medio de este acuerdo, el propio delantero desestimó el ofrecimiento del club bávaro ya que le expresó a los dirigentes del Manchester United que “me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.