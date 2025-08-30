Con un guiño a Cristiano Ronaldo, Alejandro Garnacho fue presentado como nuevo jugador del Chelsea

El delantero argentino dejó el Manchester United en una operación que se firmó por 47 millones de dólares.

Alejandro Garnacho, Chelsea. Foto: Instagram @chelseafc

El Chelsea hizo oficial este sábado la contratación de Alejandro Garnacho, procedente del Manchester United por 47 millones de euros.

El argentino firmó un contrato de siete temporadas con los “Blues” y estará disponible a las órdenes de Enzo Maresca después de la Fecha FIFA.

Alejandro Garnacho, Chelsea.

La presentación oficial en las redes sociales del club mostró imágenes y videos del jugador entrando al terreno de juego de Stamford Bridge, vestido con la clásica indumentaria azul.

En la grabación, Garnacho le dejó un guiño a su ídolo Cristiano Ronaldo: se sentó en un cartel publicitario, emulando una de las clásicas celebraciones del astro portugués.

Este mismo sábado, Garnacho estuvo presente en el estadio “Blue” para ver el triunfo de su nuevo equipo contra el Fulham por la Premier League.

Alejandro Garnacho fue presentado en Chelsea. Video: Instagram @chelseafc

Una de las ventas más grandes del United

Garnacho se convirtió en la cuarta venta más grande del United tras las de Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. Además, los “Red Devils” poseen una cláusula del 10 % en una futura venta.

La operación también se dio debido a que el delantero es producto de las inferiores del Manchester. Es por ello que los 47 millones ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el fair play financiero.

A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con el United, Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa.