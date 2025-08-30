Deadline Day en Premier League, el día que el fútbol “se detiene”: cuándo será y claves para entenderlo

La web oficial de la liga inglesa recopiló la información más importante para entender cada detalle.

Llegada el Deadline Day Foto: REUTERS

La Premier League es la liga más competitiva del mundo, de eso no hay dudas. Pero no solo se juega en la cancha, también en el mercado de pases. Nos aproximamos al cierre del mercado de pases, todo un evento para el fútbol británico y esto es lo que tenés que saber.

El llamado Deadline Day será este lunes 1 de septiembre, cuando finalice el plazo de transferencias. La web oficial de Premier League recopiló la información más importante para entender cada detalle.

¿Qué es el día límite de transferencia?

Es la última oportunidad para que los clubes fichen jugadores y refuercen sus planteles hasta la próxima ventana de transferencias (más sobre esto a continuación).

¿Cuándo termina el Deadline Day?

El mercado de fichajes de verano de 2025 cerrará el lunes 1 de septiembre a las 19:00 BST, un poco antes de la hora de cierre habitual, las 23:00 BST, que se ha utilizado anteriormente. El mercado se abrió antes, entre el domingo 1 de junio y el martes 10 de junio, debido a un periodo de inscripción excepcional relacionado con la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Posteriormente, se reabrió el lunes 16 de junio.

Todos los equipos de la temporada 2025-26 Foto: Sky Sports

¿Cuándo cierran el mercado de pases en otras ligas?

Para garantizar la armonización con las principales ligas de Europa, la fecha de cierre del 1 de septiembre también se aplicará a la EFL, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1, que cerrarán sus ventanas de transferencias de verano en la misma fecha.

Pero los jugadores de los clubes de la Premier League aún pueden completar una transferencia después del 1 de septiembre, ya que los plazos para otras ligas pueden diferir.

¿Quién podrá adelantarse al día límite?

El cierre de fichajes suele ser un día ajetreado en cuanto a fichajes. Se han reportado muchos fichajes. El Liverpool ha estado vinculado con el fichaje del delantero del Newcastle United, Alexander Isak, mientras que el Tottenham Hotspur busca un centrocampista creativo. El Chelsea , supuestamente, busca un nuevo fichaje para la defensa tras la lesión de Levi Colwill, mientras que el West Ham United de Graham Potter fichó al centrocampista del Southampton, Mateus Fernandes, antes del cierre de fichajes, buscando sus primeros puntos de la temporada.

El futuro de Isak se puede resolver en los próximos días Foto: REUTERS

¿Cuáles son los grandes negocios realizados hasta ahora?

Las llegadas de Florian Wirtz y Hugo Ekitike al Liverpool se encuentran entre los fichajes más importantes de este mercado de fichajes, mientras que el Manchester United ha fichado a Benjamin Sesko, procedente del RB Leipzig, y el Arsenal ha fichado a Eberechi Eze , procedente del Crystal Palace . También ha habido algunas salidas notables, como la de Jacob Ramsey, que dejó el Aston Villa para fichar por el Newcastle con un contrato permanente.