José Néstor Pekerman eligió al sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina: “Él nos hará ganar”

El entrenador entrerriano de 76 años analizó el futuro de la ‘Albiceleste’ y el posible último partido del astro rosarino ante Venezuela por Eliminatorias, como local. Además, se refirió a la posibilidad de ser mánager de Boca Juniors.

José Néstor Pekerman.

El extécnico argentino, José Néstor Pekerman, aseguró que Franco Mastantuono “va a marcar la historia” y lo definió como el heredero natural de Lionel Messi en la Selección Argentina.

“El equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, declaró Pekerman, en una entrevista con ‘DSports Radio’, en la antesala del duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Franco Mastantuono, el sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: Reuters (Pablo Sanhueza)

El juvenil, recientemente transferido al Real Madrid tras su irrupción en River Plate, fue convocado por Lionel Scaloni para los cruces contra Venezuela y Bolivia, en un contexto de recambio generacional.

Mastantuono debutó oficialmente con la ‘Albiceleste’ en junio, en la victoria 1 a 0 frente a Chile, y desde entonces sumó elogios por su adaptación y rendimiento en España con la camiseta ‘Merengue’.

Debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: EFE (Sergio Pérez)

Scaloni, discípulo de Pekerman, también destacó el presente del extremo: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.

Además, Pekerman se refirió al último partido de Messi en Eliminatorias en suelo argentino: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

Por último, recordó el primer llamado al rosarino: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la Selección Argentina”.

Pekerman habló sobre la posibilidad de ser mánager de Boca Juniors

Pekerman también se refirió públicamente a los rumores que lo vinculan con Boca Juniors como posible mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol y aseguró que siempre habrá diálogo con el club azul y oro.

Juan Román Riquelme y José Néstor Pekerman. Foto: NA / redes sociales

“Si alguien llama, siempre vamos a hablar”, afirmó Pekerman, sin confirmar gestiones formales, pero tampoco descartó una posible llegada al club comandado por Juan Román Riquelme.

La reestructuración impulsada por Riquelme en Boca generó especulaciones sobre nuevas incorporaciones en el esquema futbolístico tras la disolución del Consejo de Fútbol, del cual solo quedó Marcelo Delgado.