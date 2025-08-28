El llamativo estadio kazajo donde jugará Franco Mastantuono con el Real Madrid: se encuentra a 275 km de China

La cancha del Kairat Almaty está ubicada pasando los Montes Urales, en tierras asiáticas, a una altura de mil metros sobre el nivel del mar. En invierno, las temperaturas alcancen valores bajo cero.

El Real Madrid (España) ya conoce a sus rivales de la Champions League 2025-26. Entre ellos, el ‘Merengue’ enfrentará al Kairat Almaty (Kazajistán), que clasificó tras vencer por penales al Celtic (Escocia) en los play-off.

En este contexto, el conjunto del argentino Franco Mastantuono deberá jugar en el estadio Central de Almaty, situado a unos escasos 275 kilómetros de la frontera que divide Kazajistán de China.

Al igual que sucede en países como Rusia, la frontera entre Asia y Europa atraviesa el país. La mayor parte de su territorio se encuentra en Asia Central y una menor porción en Europa Oriental, dándole la oportunidad de elegir en qué confederación quiere jugar.

La ciudad de Almaty está ubicada pasando los Montes Urales, en tierras asiáticas, a una altura de mil metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que en invierno las temperaturas alcancen valores bajo cero.

La histórica clasificación del Kairat Almaty a la Champions League

El Kairat Almaty es el flamante campeón de la Liga Premier de Kazajistán. Gracias a este mérito, se clasificó a los play-off de la máxima competencia europea, donde eliminó al NK Olimpija Ljubljana (Eslovenia) y KUPS (Finlandia).

En las instancia finales, el modesto equipo kazajo se impuso 4 a 3 por penales ante Slovan Bratislava (Eslovaquia) y, también desde los doce pasos, por 3 a 2 contra Celtic, el poderoso club griego.

Además del Real Madrid, los otros clubes que deberán viajar a casa del Kairat Almaty serán: Brujas (Bélgica), Olympiacos (Grecia) y Pafos (Chipre), otro de los debutantes en la próxima Champions League.

El ‘Merengue’ de Mastantuono también deberá visitar al Liverpool (Inglaterra), Benfica (Portugal) y Olympiacos. Por otro lado, recibirá en el Santiago Bernabéu al Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia), Olympique de Marsella y AS Mónaco (Francia).