La verdad sobre el supuesto llamado de Juan Román Riquelme a Pekerman, ¿será el manager deportivo de Boca?

El DT tiene 75 años y su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023.

Rumores sobre la llegada de Pékerman a Boca Foto: NA / redes sociales

Durante la mañana del miércoles, corrió el rumor de que el secretario técnico de Boca, Marcelo Delgado, se contactó con el ex director técnico de la Selección argentina, José Néstor Pékerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo.

La propuesta implicaría asumir la conducción del área deportiva, junto con Delgado, para realizar un trabajo conjunto con el objetivo de hablar con representantes de los jugadores que no son tenidos en cuenta en el primer equipo y resolver la forma de su desvinculación.

Pekerman - Agencia NA

¿El llamado existió?

A pesar de los rumores, lo cierto es que medios especializados negaron ese llamado y aún no hubo movimientos concretos de la dirigencia xeneize por un mánager puntual.

Si bien es cierto que el entrerriano forma parte de la lista que Riquelme y Delgado tienen entre sus manos para dar con el director deportivo de Boca, de momento, no hay nada cerrado.

Pékerman tiene 75 años y su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023.

Miguel Ángel Russo en Boca Foto: @BocaJrsOficial

Los datos alarmantes de Boca de Russo

Miguel Ángel Russolleva ocho partidos como entrenador deBocay todavíano pudo conseguir una victoria. En este marco, preocupa el rendimiento del equipo trasel empate ante Racingydos datos dejan en evidencia las complicacionesdefensivas que tiene el Xeneize.

Russo sigue sin ganar en Boca: todas las defensas que probó en sus ocho partidos