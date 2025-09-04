Sueña con ir al Mundial 2026: un futbolista de Boca cambia de nacionalidad para jugar en la Selección de Paraguay

El cuerpo técnico de Gustavo Alfaro ya había tomado contacto con el jugador a principios de año, tras confirmar que su padre es paraguayo.

Boca Juniors vs Rosario Central. Foto: NA/Mariano Sánchez

En medio del parate por Eliminatorias, el delantero de Boca, Milton Giménez, se ausentó con permiso del entrenamiento de este jueves para continuar con el trámite de obtención de la ciudadanía paraguaya.

El objetivo de Giménez es quedar habilitado para una posible convocatoria a la Selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro y que tiene altas probabilidades de asegurar su boleto al Mundial 2026.

Milton Giménez; Boca Juniors vs Rosario Central. Foto: NA/Mariano Sánchez

El cuerpo técnico de la “Albirroja” ya había tomado contacto con el delantero a principios de año, tras confirmar que su padre es paraguayo. Desde entonces, el atacante su interés en representar al seleccionado guaraní y puso en marcha el proceso para la nacionalización.

El fútbol argentino, presente en la Selección paraguaya

Esta gestión coincide con el gran momento que atraviesa Paraguay, que necesita sumar apenas un punto en esta fecha FIFA —o que Venezuela no derrote a Argentina— para sellar su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.

El interés de Alfaro por el atacante de Boca se explica por su política de convocar jugadores del fútbol argentino: en esta doble fecha citó a Gabriel Ávalos (Independiente), Rolando Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia), además de Matías Galarza (River) y Agustín Sández (Rosario Central).

Gabriel Ávalos, Paraguay vs Argentina. Foto: Instagram @gabi.ava11

Los números de Milton Giménez en Boca este 2025

Giménez podría ser el próximo en sumarse a esta lista si completa su nacionalización y mantiene su buen nivel en el club de La Ribera. En lo que va del año, acumula 1100 minutos en 23 encuentros, con seis goles y tres asistencias, números que sedujeron al entrenador de la “Albirroja”.

El delantero de 29 años sueña con disputar el Mundial 2026 y ya dio el primer paso para estar en la órbita de Alfaro.