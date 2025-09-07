Independiente expulsado de la Sudamericana: la Federación Boliviana se metió en el escándalo y respaldó a la Conmebol

El organismo boliviano “rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente” y respaldó públicamente al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y a sus órganos disciplinarios.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió un duro comunicado en el que cruzó al Club Atlético Independiente y expresó su “pleno respaldo” a la CONMEBOL, luego de que el club protestara por su expulsión de la Copa Sudamericana. “Nadie está por encima de las reglas”, sentenció la FBF.

El organismo boliviano “rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente” y respaldó públicamente al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y a sus órganos disciplinarios. El comunicado reitera el “rechazo a toda forma de violencia” que ponga en riesgo la integridad del fútbol sudamericano.

Conmebol en Paraguay

Expulsados por violencia

El conflicto se originó luego de que la CONMEBOL decidiera dejar fuera de la Copa Sudamericana a Independiente debido a graves incidentes violentos ocurridos en su estadio durante el partido disputado contra la Universidad de Chile.

La FBF cerró recordándole a los clubes “su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones”, insistiendo en que el respeto a las reglas es “la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte”.

¿Qué dice el duro comunicado de la U de Chile?

En el texto compartido en las redes sociales, Universidad de Chile aclaró que no comparte las sanciones aplicadas por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, pero subraya que el disenso debe canalizarse por vías reglamentarias, sin recurrir a descalificaciones ni injurias.

El Club Universidad de Chile condenó los dichos de Independiente Foto: udechile.cl

En ese sentido, el club chileno cuestionó el tono de la misiva de Independiente, al que acusa de “promover el odio y ejercer violencia” mediante declaraciones que afectan no solo a su club, sino también a la Confederación y a su presidente, quien, según recalca, no tiene injerencia sobre los órganos disciplinarios, los cuales actúan de forma autónoma.

El club chileno recordó que todos los participantes de competencias internacionales están sujetos a las normativas de Conmebol, incluidos sus reglamentos disciplinarios y jurisdiccionales.