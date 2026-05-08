Santiago Beltrán vio la tarjeta roja en River contra Carabobo. Foto: REUTERS

River Plante sufrió más de la cuenta pero logró imponerse 2-1 ante Carabobo por el Grupo H de la Copa Sudamericana. En los minutos finales del partido, el “Millonario” utilizó a su lateral Matías Viña como arquero de emergencia debido a la expulsión de Santiago Beltrán a instancias del VAR, decisión arbitral que será apelada por el conjunto de Núñez.

A falta de cinco minutos para que termine el encuentro, una tardía reacción del juvenil fuera del área sobre Joshuan Berríos fue castigada con tarjeta amarilla por el árbitro Derlis López, aunque la decisión fue modificada por -a criterio del colegiado- tratarse de una “ocasión manifiesta de gol”, pese a que había dos futbolistas “millonarios” capaces de cortar la jugada.

La situación metió en apuros a Eduardo Coudet, que ya no tenía cambios disponibles y debió utilizar a Matías Viña para defender el arco durante el final del encuentro. Finalmente, todo resultó bien para el conjunto argentino, ya que su lateral no sufrió y al final fue victoria agónica gracias al gol de Maximiliano Salas en el último minuto.

River Plate vs Carabobo. Foto: EFE

Tras el encuentro, la dirigencia de River que acompañó al plantel en Venezuela adelantó a los medios presentes que apelarán la sanción argumentando que se trató de un error reglamentario y con el objetivo de revertir la suspensión de manual que le caería al arquero.

Qué necesita River para clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

El “Millonario” quedó en la cima del Grupo H con 10 puntos, a cuatro de Carabobo y Bragantino, por lo que el cuadro de Núñez posee un margen amplio para quedarse con el primer puesto y evitar jugar la eliminatoria ante un tercero proveniente de la Copa Libertadores.

Si River gana los dos partidos

Se clasifica primero sin importar los otros resultados. En tanto, si saca cuatro unidades (un triunfo y un empate) sin importar contra quién, se clasifica como primero.

Si River saca tres puntos

Sin importar ante qué rival, se clasifica como primero pese a cualquier otro resultado de sus rivales.

Si River saca dos puntos

Se clasifica como primero ya que lo beneficiará el desempate olímpico en caso de que Caracas gane los dos encuentros y ambos terminen empatados con 12 puntos.

Si River sólo consigue un punto

Será primero si empata con Bragantino y Caracas no gana sus dos partidos o si iguala con Blooming y el resto no triunfa en sus dos encuentros.

Si River pierde los dos partidos

Será primero si Bragantino y Caracas no ganan dos partidos (juegan el último entre ellos)