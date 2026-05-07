Carabobo Vs River Plate Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Carabobo vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Misael Delgado, ubicado en Valencia.

¿Por dónde ver en vivo Carabobo vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Carabobo y River Plate se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Carabobo vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro López López, Derlis Fabián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Carabobo y River Plate por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Misael Delgado de Valencia.