James Vowles defendió a Franco Colapinto y criticó a Alpine: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas acecuados”
James Vowles, jefe de equipo de Williams en la Fórmula 1, lanzó un palito hacia Alpine, la escudería donde corre el argentino Franco Colapinto: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados”.
Vowles, quien fue responsable de subir a Colapinto a la Fórmula 1 para los últimos nueve Grandes Premios del 2024, mantiene una buena relación con el piloto y lo definió como una persona con “tanto talento natural”.
“Incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”, declaró Vowles, durante una entrevista con ‘Telemétrico’.
La frase fue una clara alusión al rendimiento del Alpine, que este año es considerado el peor auto de la parrilla. También, contrasta con las recientes críticas que recibió Franco por parte del exjefe de equipo de la escudería, Flavio Briatore.
A pesar de las tensiones, todo indica que Colapinto seguirá en Alpine la próxima temporada, que podría registrar una leve mejora si finalmente la escudería cambia del motor Renault al de Mercedes.
El próximo Gran Premio será el de Azerbaiyán, donde Franco logró su mejor resultado en la máxima categoría tras finalizar octavo y sumar cuatro puntos, un hecho que todavía no logró en 2025.
Fórmula 1: el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 05:30
- Práctica Libre 2: 09:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 05:30
- Clasificación: 09:00
Domingo 7 de septiembre
- Carrera: 08:00
La clasificación de pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri (McLaren) - 324 puntos
- Lando Norris (McLaren) - 293
- Max Verstappen (Red Bull) - 230
- George Russell (Mercedes) - 194
- Charles Leclerc (Ferrari) - 163
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 117
- Alex Albon (Williams) - 70
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 66
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 38
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - 37
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 30
- Esteban Ocon (Haas) - 28
- Pierre Gasly (Alpine) - 20
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 18
- Oliver Bearman (Haas) - 16
- Carlos Sainz Jr. (Williams) - 16
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12
- Franco Colapinto (Alpine) - 0
- Jack Doohan (Alpine) - 0
La clasificación de constructores de Fórmula 1
- McLaren - 617 puntos
- Ferrari - 280
- Mercedes - 260
- Red Bull - 239
- Williams - 86
- Aston Martin - 62
- Racing Bulls - 61
- Kick Sauber - 55
- Haas - 44
- Alpine - 20