James Vowles defendió a Franco Colapinto y criticó a Alpine: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas acecuados”

El jefe de equipo de la escudería Williams fue el responsable de subir al piloto argentino a la Fórmula 1 para la segunda mitad de la temporada 2024. A partir de allí, mantiene una gran relación el joven pilarense, quien no sumó puntos este 2025.

James Vowles y Franco Colapinto. Foto: X @WilliamsRacing

James Vowles, jefe de equipo de Williams en la Fórmula 1, lanzó un palito hacia Alpine, la escudería donde corre el argentino Franco Colapinto: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados”.

Vowles, quien fue responsable de subir a Colapinto a la Fórmula 1 para los últimos nueve Grandes Premios del 2024, mantiene una buena relación con el piloto y lo definió como una persona con “tanto talento natural”.

James Vowles, jefe de equipo de Williams Racing. Foto: X @WilliamsRacing

“Incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”, declaró Vowles, durante una entrevista con ‘Telemétrico’.

La frase fue una clara alusión al rendimiento del Alpine, que este año es considerado el peor auto de la parrilla. También, contrasta con las recientes críticas que recibió Franco por parte del exjefe de equipo de la escudería, Flavio Briatore.

Franco Colapinto en Williams Racing. Foto: X @WilliamsRacing

A pesar de las tensiones, todo indica que Colapinto seguirá en Alpine la próxima temporada, que podría registrar una leve mejora si finalmente la escudería cambia del motor Renault al de Mercedes.

El próximo Gran Premio será el de Azerbaiyán, donde Franco logró su mejor resultado en la máxima categoría tras finalizar octavo y sumar cuatro puntos, un hecho que todavía no logró en 2025.

Fórmula 1: el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1 : 05:30

Práctica Libre 2: 09:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 08:00

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: @AlpineF1Team

La clasificación de pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren) - 324 puntos Lando Norris (McLaren) - 293 Max Verstappen (Red Bull) - 230 George Russell (Mercedes) - 194 Charles Leclerc (Ferrari) - 163 Lewis Hamilton (Ferrari) - 117 Alex Albon (Williams) - 70 Kimi Antonelli (Mercedes) - 66 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 38 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - 37 Lance Stroll (Aston Martin) - 32 Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 Esteban Ocon (Haas) - 28 Pierre Gasly (Alpine) - 20 Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 18 Oliver Bearman (Haas) - 16 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 16 Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12 Franco Colapinto (Alpine) - 0 Jack Doohan (Alpine) - 0

La clasificación de constructores de Fórmula 1