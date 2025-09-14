Ángel Di María continúa haciendo historia en Rosario Central: el increíble gol olímpico a Boca Juniors

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 volvió a demostrar que tiene una pegada quirúrgica con otro auténtico golazo en el Gigante de Arroyito. Mirá el tanto del ‘Fideo’ contra el ‘Xeneize’.

Ángel Di María en Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central continúa sumando históricos capítulos en el fútbol argentino. Este domingo, ‘Fideo’ le convirtió un gol olímpico a Boca Juniors, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

A los 24 minutos de juego, Di María se encargó de ejecutar un tiro de esquina y se la metió de emboquillada a Leandro Brey para estampar el 1 a 1 parcial del ‘Canalla’, que comenzó en desventaja tras el gol de Rodrigo Battaglia.

El gol olímpico de Ángel Di María a Boca Juniors. Créditos: X @TNTSportsAR

Los goles olímpicos son de los más complicados en el fútbol. Sin embargo, no es el primero de Di María en su carrera futbolística, quien ya había marcado de dicha manera durante su segundo ciclo en Benfica (Portugal).

Justamente, durante un partido contra Red Bull Salzburgo (Austria) por la Champions League 2023/24, desde el mismo sector de la cancha, ‘Fideo’ convirtió otro gol olímpico, algo que todavía no logró hacer Lionel Messi.

Ángel Di María había convertido un gol olímpico en Benfica. Foto: Reuters.

Es la primera vez en casi 30 años que Boca sufre un gol olímpico en el fútbol argentino. La última vez fue víctima de Paulo Silas, histórico jugador de San Lorenzo de Almagro, que le marcó un golazo en en el Clausura 1996.

Según Gustavo Berlingeri, estadígrafo de ‘TyC Sports’, el gol olímpico de Di María es el 12 que recibe el ‘Xeneize’ en su historia y el segundo por parte del ‘Canalla’. El primero fue obra de Enzo Gennoni, por el Torneo Nacional 1967.

