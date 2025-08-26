Ángel Di María habló tras la victoria en el clásico: las supuestas ayudas a Rosario Central, por qué siempre juega los sábados y su mensaje para Gallardo

Fideo habló en conferencia de prensa tras su golazo ante Newell´s. “Siempre me meten en todos los quilombos”, aseguró.

Ángel Di María en Rosario Central. Foto: NA

Tras la victoria ante Newells, Ángel Di María habló en conferencia de prensa, en la que se refirió a los comentarios que aseguran que Rosario Central es beneficiado por la AFA y afirmó que “siempre me meten en todos los quilombos”.

“Lo tomo como algo normal, porque a mí siempre me meten en todos los quilombos. Yo creo que los dos penales que tuvimos fueron claros. Y si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros y no en la posición en la que estamos. No le doy importancia a eso, cada uno puede opinar lo que quiera”, inició.

Conferencia de prensa de Ángel Di María. Video: Gentileza @SC_ESPN.

“Los domingos como asado en mi casa, pero yo no tengo nada que ver, no es que lo llamo a ‘Chiqui’ Tapia para que ponga los partidos de Central los sábados. Pero bueno, tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego, a esa hora me gusta dormir la siesta”, agregó en la relación a su supuesto interés de jugar durante el primer día del fin de semana.

Sobre el nivel con el que se encontró en el fútbol argentino, el jugador de 37 años declaró: “El fútbol argentino está difícil, está muy complicado. La mayoría de los partidos terminan muy ajustados. Mucho se habla de que Alejo (Veliz) o a (Enzo) Copetti les está costando convertir, pero es algo que les está pasando a todos los delanteros. No es fácil, todos los equipos nos juegan con cinco atrás y eso quiere decir que nos respetan mucho”.

Ángel Di María quiere ser campeón en Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral

Fideo también le respondió a Marcelo Gallardo, quien había dicho que los futbolistas que regresan de Europa tienen un proceso de adaptación a nuestro fútbol: “Yo no creo que me esté costando, siento que me adapté muy bien. A veces las cosas no salen pero es por otros factores, esto no es tenis, es fútbol y tiene que ver lo colectivo que tenemos que seguir trabajando”.

Por último, Di María analizó lo que fue el clásico ante Newell´s: “Nosotros desde el primer minuto salimos a ganar el partido. Cuando se te cierran con cinco defensores atrás, se complica entrar. Pero creo que fue un premio a ese intento constante por querer ganar el partido”.

Rosario Central se sacó 21 partidos de diferencia a Newells Old Boys. Foto: X @RosarioCentral

“Cuando volví a mi casa me puse a ver el partido de nuevo y vi que en el segundo tiempo Newell´s solo tuvo la situación de Cocoliso, nada más. Mi mamá lloró mucho el sábado y creo que todavía sigue llorando de emoción. Ella es la que más quería esto y sabía que este partido podía ser una bisagra para desbloquear mi nuevo arranque acá en Central”, cerró.