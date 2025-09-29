Leandro Paredes aprovechó el día libre y visitó de sorpresa a Ángel Di María en Rosario: las fotos del encuentro

Acompañado de su esposa Camila Galante y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro, el mediocampista de Boca Juniors viajó a Santa Fe para reunirse con su antiguo compañero en PSG, Juventus y la Selección Argentina.

Ángel Di María y Leandro Paredes en la Selección Argentina.

Después de la derrota 2 a 1 ante Defensa y Justicia, Leandro Paredes aprovechó el día libre que le dio el cuerpo técnico de Boca Juniors a sus jugadores y visitó este lunes a Ángel Di María en Rosario.

Paredes, quien convirtió su primer gol con la camiseta del ‘Xeneize’ tras su vuelta al fútbol argentino, tomó su auto y viajó con su esposa, Camila Galante, y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro.

Leandro Paredes visitó de sorpresa a Ángel Di María. Foto: Instagram @ccamilagalantee

El mediocampista y su familia fueron recibidos por ‘Fideo’, Jorgelina Cardoso y sus hijas, Mía y Pía. A través de sus historias de Instagram, la esposa de Paredes compartió algunas fotos del encuentro.

En la primera se lo puede ver a Paredes conduciendo por la autopista rumbo a Santa Fe; luego una de Ángel y Jorgelina con el pequeño Lautaro, de apenas 6 meses.

Leandro Paredes visitó de sorpresa a Ángel Di María. Foto: Instagram @ccamilagalantee

Otra de Mía, la más pequeña de las hijas del santafesino, con el bebé a upa; y por último una de los cinco niños tomando un helado al sol y disfrutando de la calurosa jornada de lunes.

Hace poco tiempo, ambos coincidieron en el Gigante de Arroyito, en el empate 1 a 1 entre Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, donde Di María convirtió un golazo olímpico.

Las sensaciones de Di María y Paredes tras su reciente enfrentamiento

“Hablamos solamente hoy un rato. Sabía que iba a venir una (patada), se la devolví en otra. Era sabido de parte de él, es un jugador temperamental y dentro de la cancha no hay amigos”, declaró Di María.

Por su parte, Paredes, expresó: “Tuve la suerte de compartir muchos años en el Paris Saint-Germain, en la Juventus, en la Selección. Primera vez que juego en contra y lo disfruté muchísimo”.