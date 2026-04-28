UCV vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre UCV y Rosario Central por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan UCV vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 21:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.
¿Por dónde ver en vivo UCV vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre UCV y Rosario Central se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de UCV vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Burgos, José Javier, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy UCV choca ante Rosario Central, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Olímpico de la UCV ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:00, y tú no te lo puedes perder.
Más leídas de Deportes
Más leídas de Futbol