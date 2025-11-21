Ángel Di María defendió el título de Rosario Central: “Hacer tantos puntos no es fácil”

El ídolo del “Canalla” festejó su primer logro en el fútbol argentino y afirmó que el equipo “nunca bajó el nivel”.

Jorge Broun y Ángel Di María con el trofeo de Campeón de Liga. Foto: X @LigaAFA

Los referentes de Rosario Central expresaron su satisfacción por el sorpresivo título que les otorgó la AFA tras terminar primeros en la tabla anual. Entre ellos, Ángel Di María valoró la regularidad del equipo y sostuvo que la consagración era coherente con lo hecho.

“Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, señaló el referente del “Canalla”.

Ángel Di María sobre el polémico título de Rosario Central. Video: Liga Profesional

Por su parte, el entrenador Ariel Holan consideró que la decisión llega en medio de una discusión pendiente en el fútbol argentino: “Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”, afirmó.

En tanto, el arquero Jorge Broun remarcó le dedicó el logro a la hinchada: “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”.

Desde la dirigencia, el presidente Gonzalo Belloso señaló: “Desde el día que empezamos a conducir el club decidimos que Rosario Central debía volver a ser protagonista”, mientras que la vicepresidenta Carolina Cristinzano subrayó: “Queremos reconocer el trabajo de todos y la decisión que se ha tomado, también pensando en el futuro, de premiar lo hecho durante todo el año”.

Rosario Central, campeón de la Liga 2025. Foto: X @LigaAFA

Por qué le dieron el título a Rosario Central

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual”, indicó Belloso en declaraciones a la prensa. Y aclaró: “De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

El mandatario del “Canalla” indicó que lo considera “super reconocido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última”.

Se trata del primer título conseguido por Di María en el fútbol argentino, ya que en su primera etapa en Central no había obtenido una estrella.