Sensible baja para Russo: Edinson Cavani se lesionó y se perderá el duelo de Boca ante Central Córdoba

El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho y quedó descartado. ¿A quién probó en su lugar?

Edinson Cavani; Boca Juniors vs Rosario Central. Foto: NA/Mariano Sánchez

Edinson Cavani sufrió una distensión del psoas derecho y quedó descartado para el partido ante a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura.

El Matador no participó de la práctica del plantel profesional por una fuerte molestia física en la zona lumbar, la cual fue examinada por el cuerpo médico, quien reveló el negativo diagnóstico.

Con su baja para el enfrentamiento con el “Ferroviario”, Cavani saldrá de la lista de convocados y en su lugar jugará Milton Giménez, a quien Russo probó este jueves en la práctica de fútbol.

Es la cuarta lesión en el año para el Matador de Salto, siendo su ausencia en el choque ante River la más importante del año.

Edinson Cavani. Foto: X @BocaJrsOficial

Edinson Cavani suma cuatro goles en el 2025 y su contrato lo vincula con Boca hasta diciembre de 2026.