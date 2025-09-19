“Fedal Tour”: Roger Federer está dispuesto a crear un circuito de veteranos junto a Rafael Nadal

El emblemático extenista suizo confesó que aún continúa jugando al tenis para “mantenerse en forma” al igual que su histórico contrincante. El ‘Reloj Suizo’ fue uno de los principales impulsores en la creación de la Laver Cup.

Roger Federer y Rafael Nadal en Wimbledon.

En la previa de la Laver Cup, el histórico extenista Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, se mostró abierto a crear en el futuro un circuito de veteranos junto al español Rafael Nadal.

En una entrevista con la ‘NBC’, Federer fue preguntado por la posibilidad de crear un circuito en el que participen tanto él como Nadal, quienes están retirados; el suizo en 2022 y el mallorquí en 2024.

Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams. Foto: Reuters.

“Sí, ¿por qué no? Jugué cuatro horas de tenis en San Francisco, y una hora y media en Los Angeles. Estoy jugando mucho para mantenerme en forma. Sé que Rafa también está abierto a jugar al tenis”, respondió Roger.

En cuanto a la posibilidad de la creación de un torneo para extenistas, El ‘Reloj Suizo’ bromeó y tituló: “Circuito de veteranos, suena horrible (risas), pero quizás podríamos crear algo así, el ‘Fedal Tour’”.

Roger Federer y Rafael Nadal. Foto: Reuters.

Federer fue el máximo apoyo para la creación de la Laver Cup, un torneo de exhibición que se juega anualmente y que enfrenta a Europa y el Resto del Mundo en tres días de competición.

“Ya tuvimos un torneo de veteranos, llamado Champions Tour, pero estoy seguro de que hay mucho apetito para ver a las leyendas. Seguro que podemos echarle un vistazo”, dejó entreabierto Federer.

“Federer: los últimos doce días”

El film documental de Prime Video es un íntimo recorrido que acompaña a Roger Federer durante los últimos 12 días de su ilustre carrera.

La película, que en sus inicios fue una filmación para uso personal y no pensada para ser vista por el público, lo muestra en su forma más vulnerable y sincera.

Con entrevistas de amigos y rivales legendarios como Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, “Federer: los últimos doce días” proporciona un acceso sin precedentes a la relación entre estas estrellas inigualables.

Está producido por Asif Kapadia y George Chignell, y dirigido por Kapadia y Joe Sabia. El productor y director es recordado por llevar adelante Diego Maradona, el documental del astro argentino.