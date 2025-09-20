La increíble victoria de Caio Bonfim en el Mundial de Atletismo: perdió su anillo de casamiento y cruzó la meta sin darse cuenta que había ganado

El brasileño ganó el primer oro para su país en marcha. Al finalizar, pensaba que había quedado segundo.

Triunfo de Caio Bonfim en marcha en el Mundial de Atletismo de Tokio. Foto: REUTERS

El brasileño Caio Bonfim, campeón del mundo de 20 kilómetros marcha en Tokio, confesó que perdió el anillo de boda en el kilómetro 3 de la prueba, aunque dijo que, pese al infortunio, su esposa estará “contenta por el oro” logrado.

Caio Bonfim hizo historia en los Juegos Olímpicos París 2024 al colgarse una plata en los 20 kilómetros. Fue la primera medalla olímpica para Brasil en la disciplina de marcha atlética, un logro que él mismo calificó como “oro en el corazón”.

Tras ese éxito, todos sus esfuerzos estaban enfocados en volver a subir al podio en los Mundiales de Tokio, unos campeonatos que difícilmente olvidará.

“Perdí mi anillo de boda en el tercer kilómetro pero aún así creo que mi esposa estará bien porque gané hoy. Después de ganar la plata en la marcha de 35 km, mi esposa me dijo que creyera en mi porque ganaría el oro”, dijo Bonfim en el Estadio Olímpico de Tokio.

El atleta brasileño expresó un emotivo agradecimiento a su padre, que fue su primer entrenador, y a su madre, Gianetti Sena Bonfim, su entrenadora actual.

“Fue especial abrazar a mi madre después de la línea de meta. Crecí en un ambiente de marcha atlética”, comentó Bonfim, también “agradecido” a su fisioterapeuta, que le ayudó a recuperarse después de los 35 kilómetros.

“Este es mi octavo Mundial. No terminé mi primero en 2013 y gané el oro hoy. Esta es mi cuarta medalla en un Mundial y me siento honrada de formar parte de la misma generación de atletas que Alison dos Santos. En Brasil ahora pueden decir: ‘Caio Bonfim también ganó medallas’”, dijo.

Sobre su gran remontada en los últimos dos kilómetros, confesó que no se dio cuenta de que estaba primero: “Los superé, pero pensaba que iba segundo. Solo pensaba en conseguir otra medalla, sin saber que iba a ser de oro”.