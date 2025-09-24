Preocupación en Boca: Antonio Barijho se descompensó en el predio de Ezeiza y tuvo que ser internado

El técnico de la 7ma División xeneize sintió un dolor en el pecho y fue llevado rápidamente a una clínica. El ex futbolista se encontraba viendo a la Reserva ante Newell’s.

Antonio Barijho. Foto: NA

Antonio “Chipi” Barijho se descompensó cuando presenciaba el partido de la Reserva xeneize ante Newell’s en Boca Predio y fue llevado de urgencia a un sanatorio.

El dos veces campeón de América con Boca sintió un fuerte dolor en el pecho cuando observaba el encuentro y la ambulancia actuó de inmediato, llevándolo de urgencia a un sanatorio.

Al descompensarse, el ex jugador de Huracán fue atendido de inmediato por la ambulancia presente en el Predio y lo trasladó cuanto antes a un centro de salud donde se confirmó que el ex delantero no perdió la consciencia.

Por esta situación, se demoró el inició del encuentro entre el Xeneize y la Lepra.

El ex futbolista de 48 años dirige la 7ma División de Boca desde 2020, club al llegó en 1998 y jugó hasta 2004, con un año en el Grasshoppers, período en el que conquistó cuatro torneos locales, dos Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales.